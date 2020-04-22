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СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 для Android

СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для Android

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Описание СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для AndroidОписание   Скачать СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для AndroidСКАЧАТЬ (47,97 Мб) Скриншоты СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для AndroidСтатистика   Отзывы о СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для AndroidОтзывы (0)  
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СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 – в 2021 году неопознанный сигнал поступил с обратной сторону Луны. Экипаж, состоящий из четырех смельчаков отправляется на поиски источника сигнала.

Вы должны наблюдать за ходом операции и оперативно реагировать на возникающие ситуации. От ваших решений может зависеть не только судьба четырех космонавтов, но и судьба всего человечества.

Какие тайны скрывает Луна, кто отправил этот таинственный сигнал, что ожидает членов экспедиции и какие их ожидают трудности – все это вы узнаете в процессе игры.

Квест написан в жанрах научной фантастики, ужасов и триллера, сдобренное каплей юмора. 

Что нового в СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300 для Android?
  • Исправлены ошибки
СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1
СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1
СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 621
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Квесты, Adventure
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Отзывы о программе СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1

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