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Angry Birds Evolution äëÿ Android

Angry Birds Evolution 2.7.1 äëÿ Android

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Angry Birds Evolution – Ïòè÷èé îñòðîâ àòàêóþò ñâèíüè è ïî ñâîåé ìåðçîïàêîñòíîé ïðèâû÷êå âîðóþò ÿéöà. Ïðîáëåìà óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî âîðèøåê íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 90 âèäîâ: ïèðàòû, íèíäçÿ, òóðèñòû è äð.

Ñåðäèòûå ïòèöû ãîòîâû íàêàçàòü ìåðçàâöåâ íà ñïåöèàëüíîì èãðîâîì ïîëå è ïðèãîòîâèëè äëÿ íèõ áîëåå 100 áåçóìíûõ àòàê. Ñîáåðèòå êîìàíäó ñåðäèòûõ ïòèö, âêëþ÷àÿ ðåäêèå ýêçåìïëÿðû, èñïîëüçóéòå ñóïåðíàâûêè è âûõîäèòå íà àðåíó äëÿ ñîïåðíè÷åñòâà ñ äðóãèìè èãðîêàìè.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè èãðû:

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  • Çàãàäî÷íûå ñîáûòèÿ íà îñòðîâå è çëîâåùàÿ êîðïîðàöèÿ «Áýêîí».
  • Äîñòèãíèòå Îðëèíîé ãîðû è ïîëó÷èòå óíèêàëüíûå ÿéöà.
  • PVP-àðåíà «Õðþêòàãîí» äëÿ ñðàæåíèé ñ äðóãèìè èãðîêàìè.
  • Ñîçäàâàéòå êëàí èëè ïðèñîåäèíÿéòåñü ê äðóãèì èãðîêàì.
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Óãàäàé Ñëîâà 2.2.6 äëÿ Android

Óãàäàé Ñëîâà - ãîëîâîëîìêà, ñóòü êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â íàçâàíèè èãðû. Âàì íóæíî ñîñòàâëÿòü ñëîâà èç ïðåäëîæåííûõ áóêâ. Ïðè ñîñòàâëåíèè ñëîâ, êîòîðûõ íåò â çàäàíèè

Ãîëîâîëîìêè ñî ñïè÷êàìè 2.0.9 äëÿ Android

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Junes Journey 1.36.1 äëÿ Android

Çàõâàòûâàþùèé âèðòóàëüíûé äåòåêòèâ äëÿ Android, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî îòäîõíóòü îò ïîâñåäíåâíûõ çàáîò è îêóíóòüñÿ â ìèð ðàññëåäîâàíèé, òàéí è êîâàðíûõ èíòðèã.

ßïîíñêèå êðîññâîðäû Êàòàíà 11.3 äëÿ Android

ßïîíñêèå êðîññâîðäû Êàòàíà – ïîïóëÿðíûå ãîëîâîëîìêè, òàêæå èçâåñòíûå, êàê íîíîãðàììû, èõ îñîáåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçãàäûâàíèè íå ñëîâ, à êàðòèíîê. Èçíà÷àëüíî

Âñå Ñêàíâîðäû 1.3.2c äëÿ Android

Âñå Ñêàíâîðäû – âåñü ìèð ðàçâëåêàòåëüíîé ëèòåðàòóðû íà âàøåì óñòðîéñòâå. Êàêóðî, Êðîññâîðäû, Ñêàíâîðäû, Êåéâîðäû, Ñóäîêó è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî âû ëþáèòå ðàçãàäûâàòü â

ÑóïåðÈíòóèöèÿ 2.7 äëÿ Android

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