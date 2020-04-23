Angry Birds Evolution

Óãàäàé Ñëîâà 2.2.6 äëÿ Android
Óãàäàé Ñëîâà - ãîëîâîëîìêà, ñóòü êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â íàçâàíèè èãðû. Âàì íóæíî ñîñòàâëÿòü ñëîâà èç ïðåäëîæåííûõ áóêâ. Ïðè ñîñòàâëåíèè ñëîâ, êîòîðûõ íåò â çàäàíèè
Ãîëîâîëîìêè ñî ñïè÷êàìè 2.0.9 äëÿ Android
Ãîëîâîëîìêè ñî ñïè÷êàìè – ïðàâèëà ãîëîâîëîìêè î÷åíü ïðîñòûå: íóæíî óáðàòü èëè äîáàâèòü ñïè÷êè, ÷òî áû ïîëó÷èëîñü çàäàííàÿ ôèãóðà. Áîëüøèíñòâî çàäàíèé ìîæíî ðåøèòü
Junes Journey 1.36.1 äëÿ Android
Çàõâàòûâàþùèé âèðòóàëüíûé äåòåêòèâ äëÿ Android, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî îòäîõíóòü îò ïîâñåäíåâíûõ çàáîò è îêóíóòüñÿ â ìèð ðàññëåäîâàíèé, òàéí è êîâàðíûõ èíòðèã.
ßïîíñêèå êðîññâîðäû Êàòàíà 11.3 äëÿ Android
ßïîíñêèå êðîññâîðäû Êàòàíà – ïîïóëÿðíûå ãîëîâîëîìêè, òàêæå èçâåñòíûå, êàê íîíîãðàììû, èõ îñîáåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçãàäûâàíèè íå ñëîâ, à êàðòèíîê. Èçíà÷àëüíî
Âñå Ñêàíâîðäû 1.3.2c äëÿ Android
Âñå Ñêàíâîðäû – âåñü ìèð ðàçâëåêàòåëüíîé ëèòåðàòóðû íà âàøåì óñòðîéñòâå. Êàêóðî, Êðîññâîðäû, Ñêàíâîðäû, Êåéâîðäû, Ñóäîêó è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî âû ëþáèòå ðàçãàäûâàòü â
ÑóïåðÈíòóèöèÿ 2.7 äëÿ Android
ÑóïåðÈíòóèöèÿ - çàíèìàòåëüíàÿ èãðà äëÿ Android ïî ìîòèâàì òåëåïåðåäà÷è «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» íà òåëåêàíàëå ÒÍÒ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò èãðîêó ïðîâåðèòü ñâîþ èíòóèöèþ