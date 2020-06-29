QuickCalend

Календарь клева 5.15.0107.01 для Android
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей
Todoist 15.7.2 для Android
Одно из самых популярных приложений для управления задачами. Приложения Todoist поддерживают собственные виджеты и Android Wear, позволяет работать в режиме
Interval Timer 1.2.6 для Android
Простой в работе интервальный таймер, который станет незаменимым помощником для любителей высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ, Табата и т.п.). Можно
TickTick 5.7.1 для Android
Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует встроенный таймер Pomodoro, возможность работы в оффлайн режиме, быстрый набор
Рыболовный календарь 2.0.2 для Android
Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет когда какая рыба ловится, а когда нет. Рыболовный календарь дает
График смен 5.2 для Android
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно быстро и легко рассчитывать и просматривать рабочие смены,