QuickCalend для Android

QuickCalend 32.0 для Android

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Описание QuickCalend 32.0 для AndroidОписание   Скачать QuickCalend 32.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,21 Мб) Скриншоты QuickCalend 32.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика QuickCalend 32.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о QuickCalend 32.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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QuickCalend — это календарь событий на каждый день, который позволяет быть в курсе того, что произошло в этот день в истории.

Ключевые особенности программы:

  • События на каждый день.
  • Помогает не забывать и изучать историю мира.
  • Достоверная информация.
  • Простое приложение.
  • Удобный интерфейс.
  • Небольшой вес.
Что нового в QuickCalend 32.0 для Android?
  • Переход с Java на Kotlin
  • Новый логотип
  • Улучшена темная тема
  • Поддержка круглых иконок
  • Поддержка адаптивных иконок
  • Исправлены ошибки
QuickCalend
QuickCalend
QuickCalend
QuickCalend
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 779
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе QuickCalend

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