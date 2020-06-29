Кубические Уравнения - бесплатное приложение, с помощью которого вы сможете решить кубические уравнения вида ‘Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0’. Пользоваться программой очень легко - достаточно ввести коэффициенты A, B, C, D, а все остальное сделает наше приложение.

Программа назовет корни уравнения. Вы можете проследить ход решения шаг за шагом. Если уравнение не имеет действительные корни, приложение рассчитает комплексные корни.

Калькулятор позволяет легко и быстро решить кубическое уравнение или проверить правильность уже найденных решений. Приложение имеет очень простой в использовании интерфейс.