Algeo — современный научный графический калькулятор, который сочетает в себе функциональность, простоту использования и мощные вычислительные возможности. Приложение позволяет выполнять сложные математические расчёты, строить графики функций и анализировать их. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, работа с Algeo напоминает написание формул на бумаге, что упрощает понимание результатов. Приложение работает полностью автономно, не требуя подключения к интернету, что делает его незаменимым инструментом для школьников, студентов и специалистов в области математики, физики и инженерии.

Algeo — идеальное решение для тех, кто ищет мощный, но компактный инструмент для выполнения сложных расчётов. Приложение поддерживает широкий спектр функций: от вычисления интегралов и производных до построения графиков и решения уравнений.

Основные возможности приложения Algeo:

Символическая дифференциация и вычисление определённых интегралов.

Построение рядов Тейлора.

Решение алгебраических уравнений.

Вычисление корней и пересечений функций.

Работа с тригонометрическими, гиперболическими и логарифмическими функциями.

Поддержка вычислений в радианах и градусах.

Использование переменных и научной нотации.

История результатов для удобного анализа.

Построение до четырёх графиков одновременно.

Масштабирование графиков с помощью жестов.

Автоматическое нахождение корней и точек пересечения.

Создание таблицы значений функций.

Экспорт графиков и таблиц для обмена с коллегами или одноклассниками.

Теоретико-числовые вычисления, включая операции с модулями и наибольшим общим делителем.

Поддержка комбинаторных операций.

В целом, Algeo — это не просто калькулятор, а полноценный инструмент для изучения и анализа математических функций, который одинаково полезен как для учебных занятий, так и для профессиональной деятельности. Приложение упрощает сложные математические задачи, делая их доступными даже для начинающих пользователей.