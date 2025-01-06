Algeo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.44 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Marton Veges
|Категория:
|Научные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.79 Мб
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Algeo — современный научный графический калькулятор, который сочетает в себе функциональность, простоту использования и мощные вычислительные возможности. Приложение позволяет выполнять сложные математические расчёты, строить графики функций и анализировать их. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, работа с Algeo напоминает написание формул на бумаге, что упрощает понимание результатов. Приложение работает полностью автономно, не требуя подключения к интернету, что делает его незаменимым инструментом для школьников, студентов и специалистов в области математики, физики и инженерии.
Algeo — идеальное решение для тех, кто ищет мощный, но компактный инструмент для выполнения сложных расчётов. Приложение поддерживает широкий спектр функций: от вычисления интегралов и производных до построения графиков и решения уравнений.
Основные возможности приложения Algeo:
- Символическая дифференциация и вычисление определённых интегралов.
- Построение рядов Тейлора.
- Решение алгебраических уравнений.
- Вычисление корней и пересечений функций.
- Работа с тригонометрическими, гиперболическими и логарифмическими функциями.
- Поддержка вычислений в радианах и градусах.
- Использование переменных и научной нотации.
- История результатов для удобного анализа.
- Построение до четырёх графиков одновременно.
- Масштабирование графиков с помощью жестов.
- Автоматическое нахождение корней и точек пересечения.
- Создание таблицы значений функций.
- Экспорт графиков и таблиц для обмена с коллегами или одноклассниками.
- Теоретико-числовые вычисления, включая операции с модулями и наибольшим общим делителем.
- Поддержка комбинаторных операций.
В целом, Algeo — это не просто калькулятор, а полноценный инструмент для изучения и анализа математических функций, который одинаково полезен как для учебных занятий, так и для профессиональной деятельности. Приложение упрощает сложные математические задачи, делая их доступными даже для начинающих пользователей.
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