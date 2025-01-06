Algeo для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.44 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Научные
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Algeo — современный научный графический калькулятор, который сочетает в себе функциональность, простоту использования и мощные вычислительные возможности. Приложение позволяет выполнять сложные математические расчёты, строить графики функций и анализировать их. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, работа с Algeo напоминает написание формул на бумаге, что упрощает понимание результатов. Приложение работает полностью автономно, не требуя подключения к интернету, что делает его незаменимым инструментом для школьников, студентов и специалистов в области математики, физики и инженерии.

Algeo — идеальное решение для тех, кто ищет мощный, но компактный инструмент для выполнения сложных расчётов. Приложение поддерживает широкий спектр функций: от вычисления интегралов и производных до построения графиков и решения уравнений.

Основные возможности приложения Algeo:

  • Символическая дифференциация и вычисление определённых интегралов.
  • Построение рядов Тейлора.
  • Решение алгебраических уравнений.
  • Вычисление корней и пересечений функций.
  • Работа с тригонометрическими, гиперболическими и логарифмическими функциями.
  • Поддержка вычислений в радианах и градусах.
  • Использование переменных и научной нотации.
  • История результатов для удобного анализа.
  • Построение до четырёх графиков одновременно.
  • Масштабирование графиков с помощью жестов.
  • Автоматическое нахождение корней и точек пересечения.
  • Создание таблицы значений функций.
  • Экспорт графиков и таблиц для обмена с коллегами или одноклассниками.
  • Теоретико-числовые вычисления, включая операции с модулями и наибольшим общим делителем.
  • Поддержка комбинаторных операций.

В целом, Algeo — это не просто калькулятор, а полноценный инструмент для изучения и анализа математических функций, который одинаково полезен как для учебных занятий, так и для профессиональной деятельности. Приложение упрощает сложные математические задачи, делая их доступными даже для начинающих пользователей.

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