CCleaner 4.22.1 для Android
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные
Яндекс: Алиса 10.41 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
PDAnet 5.22 для Android
PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi
CamToPlan 3.2.2 для Android
Простое приложение с дополненной реальностью, которое переносит размеры с камеры прямиком в чертеж PNG или DXF. Позволяет за считанные секунды измерить площадь пола,
Clean Master 6.12.3 для Android
Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,
Шумомер : Sound Meter 1.7.3 для Android
Шумомер : Sound Meter – микрофон вашего устройства можно использовать для измерения шума в децибелах (дБ). Для более точного измерения, некоторые устройства нужно