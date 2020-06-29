CCleaner 4.22.1 для Android

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные

Яндекс: Алиса 10.41 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

PDAnet 5.22 для Android

PDAnet – используйте свой смартфон для подключения к интернету другого устройства (ПК, планшет или ноутбук). Связь осуществляется с помощью USB, Bluetooth или WiFi