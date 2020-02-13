Simple Planner для Android

Simple Planner 2.4 для Android

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Описание Simple Planner 2.4 для AndroidОписание   Скачать Simple Planner 2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (2,86 Мб) Скриншоты Simple Planner 2.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Simple Planner 2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simple Planner 2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Simple Planner — удобный и простой в использовании планировщик задач, с помощью которого вы можете организовывать списки дел, покупок, фильмов для просмотра и другие повседневные планы. Забудьте о бумажках со списком необходимых покупок!

Начни планировать свою жизнь с Simple Planner! Долгое нажатие на задачу откроет контекстное меню.

Ключевые особенности:

  • Удобный и простой в использовании список задач.
  • Составляйте списки дел, покупок, фильмов и пр.
  • Редактирование задач.
  • Долгое нажатие на задачу откроет контекстное меню.

 

Что нового в Simple Planner 2.4 для Android?
  • Мелкие улучшения
Simple Planner
Simple Planner
Simple Planner
Simple Planner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 569
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Simple Planner

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