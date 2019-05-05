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5 Celestia Origin - огромный сборник эксклюзивных аддонов различной направленности для космического симулятора Celestia. Значительная их часть создана русскоязычными разработчиками проекта «Celestia Origin», остальная собрана из сторонних ресурсов и переработана по определённым стандартам. Для каждого объекта представлена вся доступная на сегодняшний день информация о его физических и орбитальных параметрах, даны все альтернативные обозначения, а названия тел Солнечной системы, деталей рельефа, большинства звёзд и объектов глубокого космоса переведены на русский язык. Общее количество объектов на данный момент: Планеты - 8 + 1 гипотетическая;

Спутники планет - 196 + 4 гипотетических;

Карликовые планеты - 5;

Спутники карликовых планет - 9;

Астероиды - 4008 + 22 бинарных и 1 тройной;

Cпутники астероидов - 64;

Кометы - 1124;

Звёзды Млечного Пути - >2448220;

Звёзды из других галактик - 39894;

Экзопланеты - 3839 + 1 экзолуна + 4 сироты + 1 гипотетическая;

Галактики - 10943;

Шаровые скопления - 373;

Рассеянные скопления - 1073;

Туманности - 33;

Космические аппараты - 92. Celestia для Windows

Celestia для macOS Что нового в Celestia Origin v.8 (30.04.2019)?

Графический интерфейс Lua Edu Tools заменён на более совершенную версию - Lua Universal Tools;

Технология категоризации объектов "Модифицирующие ключи" заменена на Виртуальную Дискретную Базу (ВиДиБа) в составе LUT;

Добавлены альтернативные астеризмы;

Добавлена 4K-бамп-карта Тритона;

Модели и текстуры (101955) Бенну и (162173) Рюгу заменены на более качественные;

Добавлено 597 новых астероидов и 669 новых моделей;

Изменены правила именования спутников астероидов, пример: было 2004 45 I, стало S-2004 (45) I;

Полностью переработан бинарный файл stars.dat. Все несуществующие звёзды с идентификатором TYC XXXX-XXXXX-0 удалены. Звёздная база увеличилась приблизительно на 500 тысяч объектов;

Добавлено 1699 звёзд карликовой галактики в созвездии Киля;

Добавлено 23 новых аппарата.