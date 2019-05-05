Celestia Origin для Windows

Celestia Origin v.8 (30.04.2019)

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Описание Celestia Origin v.8 (30.04.2019)Описание   Скачать Celestia Origin v.8 (30.04.2019)СКАЧАТЬ (3,72 Гб) Скриншоты Celestia Origin v.8 (30.04.2019)Скриншоты (8)   Статистика Celestia Origin v.8 (30.04.2019)Статистика   Отзывы о Celestia Origin v.8 (30.04.2019)Отзывы (0)  
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Celestia Origin - огромный сборник эксклюзивных аддонов различной направленности для космического симулятора Celestia. Значительная их часть создана русскоязычными разработчиками проекта «Celestia Origin», остальная собрана из сторонних ресурсов и переработана по определённым стандартам.

Для каждого объекта представлена вся доступная на сегодняшний день информация о его физических и орбитальных параметрах, даны все альтернативные обозначения, а названия тел Солнечной системы, деталей рельефа, большинства звёзд и объектов глубокого космоса переведены на русский язык.

Общее количество объектов на данный момент:

  • Планеты - 8 + 1 гипотетическая;
  • Спутники планет - 196 + 4 гипотетических;
  • Карликовые планеты - 5;
  • Спутники карликовых планет - 9;
  • Астероиды - 4008 + 22 бинарных и 1 тройной;
  • Cпутники астероидов - 64;
  • Кометы - 1124;
  • Звёзды Млечного Пути - >2448220;
  • Звёзды из других галактик - 39894;
  • Экзопланеты - 3839 + 1 экзолуна + 4 сироты + 1 гипотетическая;
  • Галактики - 10943;
  • Шаровые скопления - 373;
  • Рассеянные скопления - 1073;
  • Туманности - 33;
  • Космические аппараты - 92.
Что нового в Celestia Origin v.8 (30.04.2019)?
  • Графический интерфейс Lua Edu Tools заменён на более совершенную версию - Lua Universal Tools;
  • Технология категоризации объектов "Модифицирующие ключи" заменена на Виртуальную Дискретную Базу (ВиДиБа) в составе LUT;
  • Добавлены альтернативные астеризмы;
  • Добавлена 4K-бамп-карта Тритона;
  • Модели и текстуры (101955) Бенну и (162173) Рюгу заменены на более качественные;
  • Добавлено 597 новых астероидов и 669 новых моделей;
  • Изменены правила именования спутников астероидов, пример: было 2004 45 I, стало S-2004 (45) I;
  • Полностью переработан бинарный файл stars.dat. Все несуществующие звёзды с идентификатором TYC XXXX-XXXXX-0 удалены. Звёздная база увеличилась приблизительно на 500 тысяч объектов;
  • Добавлено 1699 звёзд карликовой галактики в созвездии Киля;
  • Добавлено 23 новых аппарата.
Celestia Origin
Celestia Origin
Celestia Origin
Celestia Origin
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 670
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрономия
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