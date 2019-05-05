Celestia Origin

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WinStars 2.0 / 3.0.79
WinStars - программа, которая при помощи новейших 3D-технологий, поможет совершить очень реалистичную и увлекательную экскурсию по нашей Солнечной системе. С помощью
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NASA World Wind - Программа позволяет наблюдать трёхмерные изображения поверхности Земли и Луны полученные со спутника и осуществлять виртуальный поиск. в отличие от
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SpaceEngine - бесплатный космический симулятор-планетарий, с помощью которого вы сможете исследовать Вселенную в трех измерениях, начиная с родной планеты и