Lifesum - ваш персональный путеводитель к здоровому образу жизни. Какой бы ни была ваша цель – снижение веса, набор веса, наращивание мышечной массы или просто улучшение здоровья – приложение подберет для вас индивидуальный план питания, основанный на ваших предпочтениях и физиологических данных.

Ключевые особенности программы:

Индивидуальный план питания, основанный на вашем образе жизни.

Возможность есть сбалансированнее, а не меньше.

Советы для более успешных тренировок.

Мотивацию к достижению ваших целей.

Визуализацию вашего прогресса.

Lifesum интегрирован с HealthKit. Вы можете экспортировать потребление воды и еды из Lifesum в HealthKit, и импортировать фитнес данные, такие как вес, количество пройденных шагов (метров), данные физической нагрузки обратно в Lifesum.

Для расширенных функций, таких так специализированные планы питания и возможность синхронизации с популярными фитнес приложениями, такими как Moves, Withings, FitBit, Jawbone, Endomondo и Runkeeper, вам нужно получить доступ к Lifesum Premium.