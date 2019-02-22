Lifesum для iOS

Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPad

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Описание Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (208.77 Мб) Скриншоты Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Lifesum 9.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Lifesum - ваш персональный путеводитель к здоровому образу жизни. Какой бы ни была ваша цель – снижение веса, набор веса, наращивание мышечной массы или просто улучшение здоровья – приложение подберет для вас индивидуальный план питания, основанный на ваших предпочтениях и физиологических данных.

Ключевые особенности программы:

  • Индивидуальный план питания, основанный на вашем образе жизни.
  • Возможность есть сбалансированнее, а не меньше.
  • Советы для более успешных тренировок.
  • Мотивацию к достижению ваших целей.
  • Визуализацию вашего прогресса.

Lifesum интегрирован с HealthKit. Вы можете экспортировать потребление воды и еды из Lifesum в HealthKit, и импортировать фитнес данные, такие как вес, количество пройденных шагов (метров), данные физической нагрузки обратно в Lifesum.

Для расширенных функций, таких так специализированные планы питания и возможность синхронизации с популярными фитнес приложениями, такими как Moves, Withings, FitBit, Jawbone, Endomondo и Runkeeper, вам нужно получить доступ к Lifesum Premium.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Lifesum:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 388
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Lifesum

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