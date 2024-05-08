Lifesum для Android

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 753 | Статистика
Размер:93.3 Мб
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Lifesum - полезное приложение для Android, которое позволяет ежедневно контролировать свое питание и физическую активность, помогает правильно подбирать продукты питания и избавляться от вредных привычек.

Программа будет полезна тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или оптимизировать поступление питательных веществ в организм при значительной физической нагрузке.

Перед началом использования необходимо создать свой личный профиль, указав дату рождения, пол, рост, вес, а также сформулировать цель, после чего приложение установит ориентировочную дату, когда вы сможете ее достичь.

Основные возможности Lifesum:

  • Встроенное устройство для считывания штрих-кодов различных продуктов.
  • Наличие базы данных, содержащей информацию о питательной ценности продуктов.
  • Отслеживание физической активности.
  • Возможность подключения к приложениям для контроля физической активности (Runkeeper, Moves и пр.).
  • Возможность ежедневно оценивать свои усилия с помощью наглядных графиков и сводок.
  • Поддержка наиболее популярных диет.
Что нового в Lifesum 15.5.0?
  • Мы добавили новую 3-х недельную диету для эффективного похудения. Программа включает 4-х разовое питание и список простых и полезных рецептов.
  • А, еще мы исправили парочку неприятных багов.
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Отзывы о программе Lifesum

Руслана про Lifesum 2.4.9 для Android [25-03-2015]

Как сменить язык в программе??7
6 | 31 | Ответить

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