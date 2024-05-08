Lifesum для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Lifesum
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 753 | Статистика
|Размер:
|93.3 Мб
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Lifesum - полезное приложение для Android, которое позволяет ежедневно контролировать свое питание и физическую активность, помогает правильно подбирать продукты питания и избавляться от вредных привычек.
Программа будет полезна тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или оптимизировать поступление питательных веществ в организм при значительной физической нагрузке.
Перед началом использования необходимо создать свой личный профиль, указав дату рождения, пол, рост, вес, а также сформулировать цель, после чего приложение установит ориентировочную дату, когда вы сможете ее достичь.
Основные возможности Lifesum:
- Встроенное устройство для считывания штрих-кодов различных продуктов.
- Наличие базы данных, содержащей информацию о питательной ценности продуктов.
- Отслеживание физической активности.
- Возможность подключения к приложениям для контроля физической активности (Runkeeper, Moves и пр.).
- Возможность ежедневно оценивать свои усилия с помощью наглядных графиков и сводок.
- Поддержка наиболее популярных диет.
- Мы добавили новую 3-х недельную диету для эффективного похудения. Программа включает 4-х разовое питание и список простых и полезных рецептов.
- А, еще мы исправили парочку неприятных багов.
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