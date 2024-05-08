Lifesum - полезное приложение для Android, которое позволяет ежедневно контролировать свое питание и физическую активность, помогает правильно подбирать продукты питания и избавляться от вредных привычек.

Программа будет полезна тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или оптимизировать поступление питательных веществ в организм при значительной физической нагрузке.

Перед началом использования необходимо создать свой личный профиль, указав дату рождения, пол, рост, вес, а также сформулировать цель, после чего приложение установит ориентировочную дату, когда вы сможете ее достичь.

Основные возможности Lifesum: