Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 MORTAL KOMBAT X - потрясающе живописные битвы в этой коллекционной карточной игре позволят вам почувствовать мощь игр нового поколения на своих смартфонах и планшетах. Соберите команду лучших воинов Смертельной битвы и проверьте себя на арене величайшего турнира планеты. Ключевые особенности: Жестокие битвы 3 на 3. Создайте и бросьте в бой свою собственную команду бойцов Смертельной битвы, чтобы получить опыт, новые спецприемы и могущественные артефакты.

Выбирайте из множества бойцов. Соберите вместе ветеранов Смертельной битвы, таких как Скорпион, Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Соня, Китана, Ермак и многие другие. Также вас ждут новые герои Смертельной битвы: насекомоподобная Ди'Вора, пылкая Кэсси Кейдж, кровожадный Коталь Кан и таинственный Кун Цзинь.

Потрясающие Рентген и Фаталити. Фирменные Фаталити и Рентген Mortal Kombat X теперь на мобильных платформах - эти сногсшибательные приемы не оставят вас равнодушными.

Бросьте вызов другим игрокам. Сражайтесь с другими игроками в Войне фракций, режиме сетевой игры, где битвы проходят между командами. Повышайте свой ранг в списке лидеров своей фракции и получайте еженедельные призы.

Призовите союзников в битву. Ищите союзников для сражений. Выберите бойца и нанесите сокрушительный удар по вашим противникам. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app MORTAL KOMBAT X для Android