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Shadow Fight 3 для iOS

Shadow Fight 3 1.17.0 для iPhone, iPad

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Описание Shadow Fight 3 1.17.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Shadow Fight 3 1.17.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (1.2 Гб) Скриншоты Shadow Fight 3 1.17.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Shadow Fight 3 1.17.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Shadow Fight 3 1.17.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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Shadow Fight 3 - продолжение захватывающего файтинга для Android, который приглашает вас в путешествие в мир Теней во времена его величайших потрясений. Раскройте мрачные тайны этих земель и станьте величайшим воином, который когда либо ступал по ним!

Игра предлагает игроку выбрать один из 3 уникальных базовых боевых стиля, каждый из которых предлагает свою коллекцию боевых приемов, оружия, обмундирования и их бесчисленное количество комбинаций. Экспериментируйте, комбинируйте ваше обмундирование, изучайте боевые приемы и способности, а также исследуйте огромный мир, полный приключений и незабываемых историй! Насладитесь красотой боя благодаря самым современным технологиям.

В Shadow Fight 3 вам будет доступен огромный арсенал разнообразного оружия и доспехов. Соберите собственную коллекцию легендарного обмундирования, комбинируйте его, улучшайте и экипируйте самыми смертоносными приемами и способностями. Сражайтесь стильно!

Ключевые особенности:

  • Плавная анимация и реалистичная физика
  • Эффектные и смертоносные теневые способности
  • Огромное количество разнообразного вооружения
  • Роскошная графика
  • Три уникальные фракции и боевых стиля
  • Сотни способностей и суперприемов
  • Редактор создания персонажа
  • Разнообразные игровые режимы

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Shadow Fight 3
Shadow Fight 3
Shadow Fight 3
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 350
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Shadow Fight 3

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