MORTAL KOMBAT X для Android

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 188 | Статистика
Размер:34,06 Мб
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MORTAL KOMBAT X скриншот № 2
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MORTAL KOMBAT X скриншот № 4

MORTAL KOMBAT X – эпические драки популярных героев вселенной MORTAL KOMBAT с консольным качеством графики. Фаталити и рентген, как и прежде, показывают максимальные повреждения соперника и эффектно заканчивают битвы.

Игра построена по принципу коллекционных карточных игр. Вы выбираете лидера отряда и двух бойцов, которые будут участвовать в битвах. Во время драк, персонажей можно менять, игра идет до победы над тремя соперниками.

Встречайте легендарных героев файтинга Скорпиона, Джонни Кейджа, Саб-Зиро, Соню, Китану, Ермака и многих других, в игре можно встретить и персонажей из последней части игры, включая насекомоподобную Ди'Вору, Кэсси Кейдж, Коталь Кана и Кун Цзиня. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в Войнах фракций, получая за это ценные призы.

Мобильная версия игры позволит разблокировать специальные награды для консольной версии MORTAL KOMBAT X, в том числе и редких персонажей.

Что нового в MORTAL KOMBAT X 3.2.1?

Этот патч устраняет следующие проблемы:

  • Ошибка с таймингом завершающего комбо-удара Рейна из MK11
  • После поражения в режиме “Выживший” нельзя было починить снаряжение
  • Нельзя было пропустить анимацию открытия наборов
  • Проблема с уроном команды Фараона Ермака
  • Проблема с уроном при использовании таланта “Учение Шиннока”
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