MORTAL KOMBAT X для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Warner Bros.
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 188 | Статистика
|Размер:
|34,06 Мб
|СКАЧАТЬ
MORTAL KOMBAT X – эпические драки популярных героев вселенной MORTAL KOMBAT с консольным качеством графики. Фаталити и рентген, как и прежде, показывают максимальные повреждения соперника и эффектно заканчивают битвы.
Игра построена по принципу коллекционных карточных игр. Вы выбираете лидера отряда и двух бойцов, которые будут участвовать в битвах. Во время драк, персонажей можно менять, игра идет до победы над тремя соперниками.
Встречайте легендарных героев файтинга Скорпиона, Джонни Кейджа, Саб-Зиро, Соню, Китану, Ермака и многих других, в игре можно встретить и персонажей из последней части игры, включая насекомоподобную Ди'Вору, Кэсси Кейдж, Коталь Кана и Кун Цзиня. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в Войнах фракций, получая за это ценные призы.
Мобильная версия игры позволит разблокировать специальные награды для консольной версии MORTAL KOMBAT X, в том числе и редких персонажей.
Этот патч устраняет следующие проблемы:
- Ошибка с таймингом завершающего комбо-удара Рейна из MK11
- После поражения в режиме “Выживший” нельзя было починить снаряжение
- Нельзя было пропустить анимацию открытия наборов
- Проблема с уроном команды Фараона Ермака
- Проблема с уроном при использовании таланта “Учение Шиннока”
Веселый платформер с элементами зомби-экшена, предлагающий нестандартный подход к борьбе...
Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5.6
Зомби в тумане [Into the Dead] – кто не любит пробежаться ранним туманным утром по мрачным полям,...
Лига уличного скейтбординга представляет игру о скейтах, скейтпарках и, конечно же,...
Genshin Impact 1.0.0_1112729_1135452
Genshin Impact - Игровой мир напичкан всяческими "подозрительными" строениями, пещерами,...
DEER HUNTER CLASSIC – красочный охотничий симулятор перенесет вас в различные экзотические места...
NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4
Популярный герой японской манги NARUTO готов применить все знания ниндзюцу, что бы сокрушить...
Отзывы о программе MORTAL KOMBAT X
Admin
Отзывов о программе MORTAL KOMBAT X 3.2.1 пока нет, можете добавить...