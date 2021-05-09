MORTAL KOMBAT X – эпические драки популярных героев вселенной MORTAL KOMBAT с консольным качеством графики. Фаталити и рентген, как и прежде, показывают максимальные повреждения соперника и эффектно заканчивают битвы.

Игра построена по принципу коллекционных карточных игр. Вы выбираете лидера отряда и двух бойцов, которые будут участвовать в битвах. Во время драк, персонажей можно менять, игра идет до победы над тремя соперниками.

Встречайте легендарных героев файтинга Скорпиона, Джонни Кейджа, Саб-Зиро, Соню, Китану, Ермака и многих других, в игре можно встретить и персонажей из последней части игры, включая насекомоподобную Ди'Вору, Кэсси Кейдж, Коталь Кана и Кун Цзиня. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в Войнах фракций, получая за это ценные призы.

Мобильная версия игры позволит разблокировать специальные награды для консольной версии MORTAL KOMBAT X, в том числе и редких персонажей.