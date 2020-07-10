IP Tools для Android

IP Tools 8.17 для Android

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Описание IP Tools 8.17 для AndroidОписание   Скачать IP Tools 8.17 для AndroidСКАЧАТЬ (11,52 Мб) Скриншоты IP Tools 8.17 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика IP Tools 8.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о IP Tools 8.17 для AndroidОтзывы (0)  
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IP Tools - представляет собой мощный набор сетевых утилит для настройки и диагностики сетей, позволяющий быстро узнать ip адрес и выявить любые проблемы в компьютерных сетях ускорив их работу.

Программа включает в себя самые распространенные сетевые утилиты, которые вы можете встретить в настольных ПК. Они помогут легко устранить проблему в вашей сети или оптимизировать ее при этом находясь за сотни километров.

Приложение обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы в считанные секунды получите полную информацию о сети к которой вы подключены, сможете узнать внутренний и внешний IP (с помощью функции "Мой ip"), SSID, BSSID, broadcast адрес, gateway, маску сети, страну, регион, город, географические координаты провайдера (широты и долготу), whois и другую базовую информацию.

Включает следующий набор сетевых инструментов:

  • Пинг (Ping).
  • LAN scanner (Сканер локальной сети).
  • DNS Lookup.
  • Сканер Портов.
  • Получение данных о сайте и его владельце (Whois).
  • Настройка роутера прямо со смартфона (Router Setup).
  • Трассировка маршрута (Traceroute).
  • WiFi Проводник.
  • Функция "Мой ip".
  • Лог Соединений.
  • IP Калькулятор.
  • IP & Host Конвертер и пр.

Все эти WiFi инструменты позволят вам получить максимально полную и ясную картину о состоянии вашей компьютерной сети.

Что нового в IP Tools 8.17 для Android?
  • Различные исправления
IP Tools
IP Tools
IP Tools
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 1 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе IP Tools

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