Brain It On! - увлекательная головоломка, которая действительно заставляет "поломать голову" над решением задач, и помогает развивать интеллект и внимательность в веселой, игровой форме.

Каждый уровень уникален и требует особенного подхода, например требуется закинуть мяч в стакан, перевернуть сосуд на бок, скинуть крышку с кубика и т.п. Причем добиться этого необходимо с помощью, нарисованных своей же рукой, предметами (шары, рычаги, платформы и пр.).

Проявите смекалку и креативность - и вы добьетесь желаемого результата.

Особенности: