Brain It On! для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.137 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 443 | Статистика
Размер:52,82 Мб
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Brain It On! - увлекательная головоломка, которая действительно заставляет "поломать голову" над решением задач, и помогает развивать интеллект и внимательность в веселой, игровой форме.

Каждый уровень уникален и требует особенного подхода, например требуется закинуть мяч в стакан, перевернуть сосуд на бок, скинуть крышку с кубика и т.п. Причем добиться этого необходимо с помощью, нарисованных своей же рукой, предметами (шары, рычаги, платформы и пр.).

Проявите смекалку и креативность - и вы добьетесь желаемого результата.

Особенности:

  • Регулярно добавляется множество хитроумных головоломок.
  • Сразитесь с друзьями за лидерство в Brain It On! и получите корону!
  • Многообразие решений для каждой головоломки. Сможете ли Вы найти лучшее из них?
  • Поделитесь своим уникальным решением и сравните с результатом друзей.
Что нового в Brain It On! 1.6.137?
  • Добавлен новый пак уровней (281-300).
  • В редактор уровней добавлены новые магнитные объекты и цели.
  • Исправление ошибок.
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