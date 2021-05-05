Brain It On! для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.137 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Orbital Nine Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 443 | Статистика
|Размер:
|52,82 Мб
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Brain It On! - увлекательная головоломка, которая действительно заставляет "поломать голову" над решением задач, и помогает развивать интеллект и внимательность в веселой, игровой форме.
Каждый уровень уникален и требует особенного подхода, например требуется закинуть мяч в стакан, перевернуть сосуд на бок, скинуть крышку с кубика и т.п. Причем добиться этого необходимо с помощью, нарисованных своей же рукой, предметами (шары, рычаги, платформы и пр.).
Проявите смекалку и креативность - и вы добьетесь желаемого результата.
Особенности:
- Регулярно добавляется множество хитроумных головоломок.
- Сразитесь с друзьями за лидерство в Brain It On! и получите корону!
- Многообразие решений для каждой головоломки. Сможете ли Вы найти лучшее из них?
- Поделитесь своим уникальным решением и сравните с результатом друзей.
- Добавлен новый пак уровней (281-300).
- В редактор уровней добавлены новые магнитные объекты и цели.
- Исправление ошибок.
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