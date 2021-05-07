Simons Cat - Crunch Time для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.47.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tactile Games Limited
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 759 | Статистика
|Размер:
|119,87 Мб
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Simons Cat - Crunch Time - увлекательная игра по мотивам мультфильмов про самого популярного и озорного кота в Интернете - кота Саймона. Чертовы вороны стащили любимые вкусняшки кота Саймона, и только ты можешь помочь ему найти их!
Присоединяйся к коту Саймона, Мэйзи, Хлое, Джаззу и другим полным решительности котам и кошкам в цветастом путешествии по великолепным новым местам, где вкусняшки ждут не дождутся момента, когда их съедят. Приготовься собирать вкусняшки, сражаться со злодеями и подружиться с различными животными в этой бесплатной игре-головоломке с кошачьей душой!
Основные возможности:
- Простой и затягивающий головоломный игровой процесс! Соединяй вкусняшки одного цвета для создания вкуснейших цепочек!
- Пройди свой путь по округе в шести различных игровых режимах и на сотнях сложнейших уровней!
- Бросай вызов своим друзьям! Сможешь ли ты побить великолепные рекорды твоих друзей?
- Сможешь ли ты победить злодеев? Используй свои вкусняшки и специальные усиления для борьбы с мопсом по имени Сэр Ройстон, Мистером Горшкоффым, голодными ежами и даже помешанным на вкушняках пылесосом!
- Играй с котом Саймона и наслаждайся радикально новой анимацией.
- Исправление ошибок и улучшения игры.
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