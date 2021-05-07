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Simons Cat - Crunch Time для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.47.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 759 | Статистика
Размер:119,87 Мб
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Simons Cat - Crunch Time - увлекательная игра по мотивам мультфильмов про самого популярного и озорного кота в Интернете - кота Саймона. Чертовы вороны стащили любимые вкусняшки кота Саймона, и только ты можешь помочь ему найти их!

Присоединяйся к коту Саймона, Мэйзи, Хлое, Джаззу и другим полным решительности котам и кошкам в цветастом путешествии по великолепным новым местам, где вкусняшки ждут не дождутся момента, когда их съедят. Приготовься собирать вкусняшки, сражаться со злодеями и подружиться с различными животными в этой бесплатной игре-головоломке с кошачьей душой!

Основные возможности:

  • Простой и затягивающий головоломный игровой процесс! Соединяй вкусняшки одного цвета для создания вкуснейших цепочек!
  • Пройди свой путь по округе в шести различных игровых режимах и на сотнях сложнейших уровней!
  • Бросай вызов своим друзьям! Сможешь ли ты побить великолепные рекорды твоих друзей?
  • Сможешь ли ты победить злодеев? Используй свои вкусняшки и специальные усиления для борьбы с мопсом по имени Сэр Ройстон, Мистером Горшкоффым, голодными ежами и даже помешанным на вкушняках пылесосом!
  • Играй с котом Саймона и наслаждайся радикально новой анимацией.
Что нового в Simons Cat - Crunch Time 1.47.0?
  • Исправление ошибок и улучшения игры.
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