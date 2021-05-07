Simons Cat - Crunch Time - увлекательная игра по мотивам мультфильмов про самого популярного и озорного кота в Интернете - кота Саймона. Чертовы вороны стащили любимые вкусняшки кота Саймона, и только ты можешь помочь ему найти их!

Присоединяйся к коту Саймона, Мэйзи, Хлое, Джаззу и другим полным решительности котам и кошкам в цветастом путешествии по великолепным новым местам, где вкусняшки ждут не дождутся момента, когда их съедят. Приготовься собирать вкусняшки, сражаться со злодеями и подружиться с различными животными в этой бесплатной игре-головоломке с кошачьей душой!

Основные возможности: