Better JPEG Editor для Windows

Better JPEG Editor 3.0.4.0

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Описание Better JPEG Editor 3.0.4.0Описание   Скачать Better JPEG Editor 3.0.4.0СКАЧАТЬ (6,46 Мб) Скриншоты Better JPEG Editor 3.0.4.0Скриншоты (2)   Статистика Better JPEG Editor 3.0.4.0Статистика   Отзывы о Better JPEG Editor 3.0.4.0Отзывы (4)  
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4.75 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Better JPEG Editor - Редактор JPEG фотографий, позволяющий избежать потерь от повторного пережатия. Better JPEG использует тот факт, что JPEG изображения состоят из независимых блоков и не пережимает неизмененные участки изображения, сохраняя оригинальное качество JPEG фотографий.

Основные функции:

  • Lossless преобразования - повороты, зеркальные отображения
  • Lossless кроп (произвольные размеры, предустановленые размеры / соотношения)
  • Lossless впечатывание даты/параметров EXIF/текста. Гибкие шаблоны позволяют впечатывать информацию, содержащуюся в электронных фотографиях: комментарии, дата, время, выдержка, диафрагма, ISO, фокусное расстояние, имя файла и др., накладывать произвольные подписи. Можно выбрать язык, шрифт, цвет, размер, прозрачность, фон, положение, формат даты и т.п.
  • Удаление эффекта красных глаз. Better JPEG не просто обесцвечивает или заменяет цвет зрачка, а использует алгоритм, позволяющий удалить красную составляющую без изменения остальных каналов, сохраняя естественность. Он также проводит antialiasing, что позволяет избежать эффекта лесенки по краям обработанного зрачка. Чувствительность и степень затемнения настраиваются. Изображение за пределами редактируемой области не пережимается.
  • Копирование/вставка участков в / из внешнего редактора позволяет осуществлять продвинутое редактирование отдельных участков без полного пережатия.
  • Пакетная обработка / быстрая навигация кнопками вперед - назад
  • Многоуровневая система отмены действий
  • Сохранение метаданных
  • Оптимизация компрессии

Русскоязычные пользователи, проживающие в странах бывшего СССР, могут бесплатно использовать программу в некоммерческих целях.

Better JPEG Editor
Better JPEG Editor
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Better JPEG Editor

anto94sonya| про Better JPEG Editor 3.0.2.4 [22-06-2017]

С одного только описания текут слюни - "Русскоязычные пользователи, проживающие в странах бывшего СССР, могут бесплатно использовать программу в некоммерческих целях".Мне лично хватило разобраться этим чудом за один вечер - просто и очень удобно!
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Конст про Better JPEG Editor 1.7.1.0 [15-12-2012]

Очень удобная программа! Понравилась! АВТОРУ СПАСИБО!
Насчет русского интерфейса - разве это заметный недостаток? Друзья, программа такая простенькая, надо всего два-три десятка английских слов перевести! Если английский совсем никуда - даже онлайн переводчика Promt достаточно.
А вот бесплатного ключа по указанной ссылке просто нет!
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Робот про Better JPEG Editor 1.5.0.0 beta [06-08-2006]

нужен русский интерфейс
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вася про Better JPEG Editor 1.5.0.0 beta [03-01-2006]

нужен русский интерфейс
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