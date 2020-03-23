Better JPEG Editor - Редактор JPEG фотографий, позволяющий избежать потерь от повторного пережатия. Better JPEG использует тот факт, что JPEG изображения состоят из независимых блоков и не пережимает неизмененные участки изображения, сохраняя оригинальное качество JPEG фотографий.
Lossless кроп (произвольные размеры, предустановленые размеры / соотношения)
Lossless впечатывание даты/параметров EXIF/текста. Гибкие шаблоны позволяют впечатывать информацию, содержащуюся в электронных фотографиях: комментарии, дата, время, выдержка, диафрагма, ISO, фокусное расстояние, имя файла и др., накладывать произвольные подписи. Можно выбрать язык, шрифт, цвет, размер, прозрачность, фон, положение, формат даты и т.п.
Удаление эффекта красных глаз. Better JPEG не просто обесцвечивает или заменяет цвет зрачка, а использует алгоритм, позволяющий удалить красную составляющую без изменения остальных каналов, сохраняя естественность. Он также проводит antialiasing, что позволяет избежать эффекта лесенки по краям обработанного зрачка. Чувствительность и степень затемнения настраиваются. Изображение за пределами редактируемой области не пережимается.
Копирование/вставка участков в / из внешнего редактора позволяет осуществлять продвинутое редактирование отдельных участков без полного пережатия.
Пакетная обработка / быстрая навигация кнопками вперед - назад
Многоуровневая система отмены действий
Сохранение метаданных
Оптимизация компрессии
Русскоязычные пользователи, проживающие в странах бывшего СССР, могут бесплатно использовать программу в некоммерческих целях.
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
Отзывы о программе Better JPEG Editor
anto94sonya| про Better JPEG Editor 3.0.2.4 [22-06-2017]
С одного только описания текут слюни - "Русскоязычные пользователи, проживающие в странах бывшего СССР, могут бесплатно использовать программу в некоммерческих целях".Мне лично хватило разобраться этим чудом за один вечер - просто и очень удобно! 2 | 2 | Ответить
Конст про Better JPEG Editor 1.7.1.0 [15-12-2012]
Очень удобная программа! Понравилась! АВТОРУ СПАСИБО!
Насчет русского интерфейса - разве это заметный недостаток? Друзья, программа такая простенькая, надо всего два-три десятка английских слов перевести! Если английский совсем никуда - даже онлайн переводчика Promt достаточно.
А вот бесплатного ключа по указанной ссылке просто нет! 2 | 2 | Ответить
Робот про Better JPEG Editor 1.5.0.0 beta [06-08-2006]