5 Better JPEG Editor - Редактор JPEG фотографий, позволяющий избежать потерь от повторного пережатия. Better JPEG использует тот факт, что JPEG изображения состоят из независимых блоков и не пережимает неизмененные участки изображения, сохраняя оригинальное качество JPEG фотографий.



Основные функции: Lossless преобразования - повороты, зеркальные отображения

Lossless кроп (произвольные размеры, предустановленые размеры / соотношения)

Lossless впечатывание даты/параметров EXIF/текста. Гибкие шаблоны позволяют впечатывать информацию, содержащуюся в электронных фотографиях: комментарии, дата, время, выдержка, диафрагма, ISO, фокусное расстояние, имя файла и др., накладывать произвольные подписи. Можно выбрать язык, шрифт, цвет, размер, прозрачность, фон, положение, формат даты и т.п.

Удаление эффекта красных глаз. Better JPEG не просто обесцвечивает или заменяет цвет зрачка, а использует алгоритм, позволяющий удалить красную составляющую без изменения остальных каналов, сохраняя естественность. Он также проводит antialiasing, что позволяет избежать эффекта лесенки по краям обработанного зрачка. Чувствительность и степень затемнения настраиваются. Изображение за пределами редактируемой области не пережимается.

Копирование/вставка участков в / из внешнего редактора позволяет осуществлять продвинутое редактирование отдельных участков без полного пережатия.

Пакетная обработка / быстрая навигация кнопками вперед - назад

Многоуровневая система отмены действий

Сохранение метаданных

Оптимизация компрессии Русскоязычные пользователи, проживающие в странах бывшего СССР, могут бесплатно использовать программу в некоммерческих целях.