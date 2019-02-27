Avira Phantom VPN для Windows

Avira Phantom VPN 2.19.3

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Описание Avira Phantom VPN 2.19.3Описание   Скачать Avira Phantom VPN 2.19.3СКАЧАТЬ (5,54 Мб) Скриншоты Avira Phantom VPN 2.19.3Скриншоты (2)   Статистика Avira Phantom VPN 2.19.3Статистика   Отзывы о Avira Phantom VPN 2.19.3Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Avira Phantom VPN - удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому у пользователя появляется возможность значительно анонимизировать и обезопасить серфинг в сети Интернет, а также помогает быстро получить доступ к заблокированному контенту и сервисам в определенных регионах.

Приложение обеспечивает шифрование веб-трафика и обеспечение безопасности интернет-соединения, блокировку доступа хакеров к пользовательскому ПК, защиту от отслеживания, обход ограничений по географическому положению и запретов на посещение определенных веб-сайтов и пр.

Основные возможности:

  • Анонимность в сети.
  • Простота использования.
  • Безопасное 256-битное сквозное шифрование.
  • Возможность смотреть любимые передачи из любой точки мира.
  • Быстрая сеть VPN.
  • Отсутствие журналов.
  • Подключение любого числа устройств.
  • Поддержка протоколов IP v4 и v6.
  • Подключение к любому из наших серверов в 20 странах (Германия, Швейцария, Испания, Польша, Великобритания, Канада, США и пр.).

Примечание! Бесплатная версия ограничена 500 мегабайтами трафика в месяц.

Что нового в Avira Phantom VPN 2.19.3?
  • Исправлена ошибка подключения к серверу Avira Connect.
Скриншоты Avira Phantom VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 959
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Avira Phantom VPN

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