Norton Internet Security для Windows

Norton Internet Security 22.19.8.65

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Описание Norton Internet Security 22.19.8.65Описание   Скачать Norton Internet Security 22.19.8.65СКАЧАТЬ (233,16 Мб) Скриншоты Norton Internet Security 22.19.8.65Скриншоты (4)   Статистика Norton Internet Security 22.19.8.65Статистика   Отзывы о Norton Internet Security 22.19.8.65Отзывы (0)  
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Norton Internet Security - надежный инструмент по выявлению и устранению любых видов вредоносного ПО и онлайн-угроз, который объединяет в себе передовые проактивные технологии и многоуровневую систему защиты, тем самым обеспечивая высочайший уровень безопасности для ПК.

Включает в себя такие компоненты, как антивирус, антишпион, антиспам, интеллектуальный фаервол, поведенческую защиту SONAR, Norton Safe Web, функцию Родительского контроля, удаленный мониторинг сети, Norton Power Eraser и др.

Ключевые особенности:

  • Встроенный антивирус, антишпион и антиспам.
  • Наличие технологии Insight, определяющей какие файлы и приложения являются безопасными.
  • Комплексный глобальный мониторинг угроз с помощью Norton Community Watch.
  • Наличие поведенческой защиты SONAR.
  • Система интернет-защиты.
  • Предотвращение загрузки потенциально опасных файлов.
  • Блокировка мошеннических "фишинговых" веб-сайтов.
  • Наличие компонента Identity Safe, предназначеного для безопасного хранения и автоматического ввода паролей.
  • Родительский контроль.
  • Интеллектуальный двусторонний брандмауэр.
  • Мониторинг домашней сети.
  • Импульсные обновления вирусных сигнатур.
  • Встроенный интеллектуальный механизм продления жизни батареи.
  • Очистка ПК от глубоко внедренных и трудно удаляемых угроз с помощью Norton Power Eraser.
  • Возможность создания аварийного диска восстановления на CD, DVD или USB-носителе (Norton Bootable Recovery Tool).
  • Наличие инструментов для производительности ПК и многое другое.
Что нового в Norton Internet Security 22.19.8.65?
  • Защита интернет-банка. Новые уведомления, которые работают с расширением Safe Web, поддерживающее функцию интернет-банкинга. Первое время функция будет работать только в браузере Google Chrome, а затем расширено на другие поддерживаемые браузеры.
  • Улучшения защиты "Управление сценариями". Пользователи получать улучшения в защиту управления компонента "Управление сценариями".
  • Поддержка промо-кода пробной версии. Когда пользователь LifeLock загружает продукт с промокодом TRIAL30, если в лицензии пользователя присутствует автопродление, обновление вручную не будет показано, и продукт будет полностью функциональным.
  • Мониторинг URL-адреса приложения. При включенном мониторинге URL-адресов приложений Norton отслеживает все приложения, установленные на вашем компьютере, и блокирует доступ вредоносных веб-сайтов к вашему компьютеру. Norton предупреждает вас, когда блокирует вредоносный веб-сайт, и вы можете просмотреть информацию об атаке с помощью окна Журнал безопасности. Обратите внимание, что эта функция будет включена в ближайшие недели.
  • Повышение производительности для сокращения времени сканирования всей системы.
  • Другие незначительные исправления ошибок и улучшения производительности.
Norton Internet Security
Norton Internet Security
Norton Internet Security
Norton Internet Security
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1299 руб. руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 202
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Norton Internet Security

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