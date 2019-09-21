|
Norton Internet Security 22.19.8.65
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Norton Internet Security - надежный инструмент по выявлению и устранению любых видов вредоносного ПО и онлайн-угроз, который объединяет в себе передовые проактивные технологии и многоуровневую систему защиты, тем самым обеспечивая высочайший уровень безопасности для ПК.
Включает в себя такие компоненты, как антивирус, антишпион, антиспам, интеллектуальный фаервол, поведенческую защиту SONAR, Norton Safe Web, функцию Родительского контроля, удаленный мониторинг сети, Norton Power Eraser и др.
Ключевые особенности:
- Встроенный антивирус, антишпион и антиспам.
- Наличие технологии Insight, определяющей какие файлы и приложения являются безопасными.
- Комплексный глобальный мониторинг угроз с помощью Norton Community Watch.
- Наличие поведенческой защиты SONAR.
- Система интернет-защиты.
- Предотвращение загрузки потенциально опасных файлов.
- Блокировка мошеннических "фишинговых" веб-сайтов.
- Наличие компонента Identity Safe, предназначеного для безопасного хранения и автоматического ввода паролей.
- Родительский контроль.
- Интеллектуальный двусторонний брандмауэр.
- Мониторинг домашней сети.
- Импульсные обновления вирусных сигнатур.
- Встроенный интеллектуальный механизм продления жизни батареи.
- Очистка ПК от глубоко внедренных и трудно удаляемых угроз с помощью Norton Power Eraser.
- Возможность создания аварийного диска восстановления на CD, DVD или USB-носителе (Norton Bootable Recovery Tool).
- Наличие инструментов для производительности ПК и многое другое.
|
|Что нового в Norton Internet Security 22.19.8.65?
- Защита интернет-банка. Новые уведомления, которые работают с расширением Safe Web, поддерживающее функцию интернет-банкинга. Первое время функция будет работать только в браузере Google Chrome, а затем расширено на другие поддерживаемые браузеры.
- Улучшения защиты "Управление сценариями". Пользователи получать улучшения в защиту управления компонента "Управление сценариями".
- Поддержка промо-кода пробной версии. Когда пользователь LifeLock загружает продукт с промокодом TRIAL30, если в лицензии пользователя присутствует автопродление, обновление вручную не будет показано, и продукт будет полностью функциональным.
- Мониторинг URL-адреса приложения. При включенном мониторинге URL-адресов приложений Norton отслеживает все приложения, установленные на вашем компьютере, и блокирует доступ вредоносных веб-сайтов к вашему компьютеру. Norton предупреждает вас, когда блокирует вредоносный веб-сайт, и вы можете просмотреть информацию об атаке с помощью окна Журнал безопасности. Обратите внимание, что эта функция будет включена в ближайшие недели.
- Повышение производительности для сокращения времени сканирования всей системы.
- Другие незначительные исправления ошибок и улучшения производительности.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Комплексная защита"
Avast Premier 2019 (19.8.4793)
Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак,
Advanced SystemCare Ultimate 12.3.0.159
Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов
Avast Internet Security 2019 (19.8.4793)
Avast Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и
360 Total Security 10.6.0.1207
360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает
Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
ESET NOD32 Smart Security 11
ESET NOD32 Smart Security - комплексная защита Вашего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак,
|
|
Отзывы о программе Norton Internet Security
Admin
Отзывов о программе Norton Internet Security 22.19.8.65 пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|