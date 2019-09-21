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5 Norton Internet Security - надежный инструмент по выявлению и устранению любых видов вредоносного ПО и онлайн-угроз, который объединяет в себе передовые проактивные технологии и многоуровневую систему защиты, тем самым обеспечивая высочайший уровень безопасности для ПК. Включает в себя такие компоненты, как антивирус, антишпион, антиспам, интеллектуальный фаервол, поведенческую защиту SONAR, Norton Safe Web, функцию Родительского контроля, удаленный мониторинг сети, Norton Power Eraser и др. Ключевые особенности: Встроенный антивирус, антишпион и антиспам.

Наличие технологии Insight, определяющей какие файлы и приложения являются безопасными.

Комплексный глобальный мониторинг угроз с помощью Norton Community Watch.

Наличие поведенческой защиты SONAR.

Система интернет-защиты.

Предотвращение загрузки потенциально опасных файлов.

Блокировка мошеннических "фишинговых" веб-сайтов.

Наличие компонента Identity Safe, предназначеного для безопасного хранения и автоматического ввода паролей.

Родительский контроль.

Интеллектуальный двусторонний брандмауэр.

Мониторинг домашней сети.

Импульсные обновления вирусных сигнатур.

Встроенный интеллектуальный механизм продления жизни батареи.

Очистка ПК от глубоко внедренных и трудно удаляемых угроз с помощью Norton Power Eraser.

Возможность создания аварийного диска восстановления на CD, DVD или USB-носителе (Norton Bootable Recovery Tool).

Наличие инструментов для производительности ПК и многое другое. Что нового в Norton Internet Security 22.19.8.65?

Защита интернет-банка. Новые уведомления, которые работают с расширением Safe Web, поддерживающее функцию интернет-банкинга. Первое время функция будет работать только в браузере Google Chrome, а затем расширено на другие поддерживаемые браузеры.

Улучшения защиты "Управление сценариями". Пользователи получать улучшения в защиту управления компонента "Управление сценариями".

Поддержка промо-кода пробной версии. Когда пользователь LifeLock загружает продукт с промокодом TRIAL30, если в лицензии пользователя присутствует автопродление, обновление вручную не будет показано, и продукт будет полностью функциональным.

Мониторинг URL-адреса приложения. При включенном мониторинге URL-адресов приложений Norton отслеживает все приложения, установленные на вашем компьютере, и блокирует доступ вредоносных веб-сайтов к вашему компьютеру. Norton предупреждает вас, когда блокирует вредоносный веб-сайт, и вы можете просмотреть информацию об атаке с помощью окна Журнал безопасности. Обратите внимание, что эта функция будет включена в ближайшие недели.

Повышение производительности для сокращения времени сканирования всей системы.

Другие незначительные исправления ошибок и улучшения производительности.