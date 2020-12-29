Kaspersky Total Security для Windows
|Оценка:
|2.01/5 голосов - 125
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1990 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|21.2.16.590 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|16 / 2 824 | Статистика
|Размер:
|202,9 Мб
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Kaspersky Total Security - максимальная защита от всех видов вредоносного ПО, который включает в себя комплексный антивирус и персональный фаервол, веб-защиту, а также такие компоненты как средства родительского контроля, инструменты для защиты платежей в интернете, автоматическое резервное копирование на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища, менеджер паролей, шифрование данных, удалённое управление защитой мобильных устройств и пр.
Кроме этого присутствует режим Безопасных программ, который обеспечивает защиту ПК от запуска потенциально небезопасных программ, а также виртуальные сейфы, предназначенные для защиты конфиденциальных данных от несанкционированного доступа.
Ключевые особенности:
- Комплексный антивирус и веб-защита.
- Антиспам, Антифишинг, Анти-баннер.
- Персональный фаервол.
- Возможность резервного копирования по расписанию на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища;
- Шифрование данных;
- Наличие инструмента для безвозвратного удаления данных;
- Средства очистки компьютера;
- Контроль программ;
- Защита от сбора данных;
- Защита от сетевых атак;
- Защита от несанкционированного подключения к веб-камере;
- Защита от программ-шифровальщиков;
- Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi;
- Менеджер паролей;
- Виртуальная клавиатура;
- Безопасные платежи;
- Защита от эксплойтов;;
- Защита ввода данных с аппаратной клавиатуры.
- Исправлены ошибки
- Добавлено исключение для проверки трафика через Защищенный браузер
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Отзывы о программе Kaspersky Total Security
Иаан про Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [13-03-2019]
Kaspersky самый лучший антивирус рекомендую всем
5 | 26 | Ответить
Zero в ответ Иаан про Kaspersky Total Security 21.1.15.500 [10-11-2020]
Лучший в чем? По сбору данных и сливу их ФСБ - это да.Его сложно назвать Антивирусом,когда до 20 процентов угроз он пропускает - устарел.
21 | 1 | Ответить
Artem про Kaspersky Total Security 18.0.0.405 [28-01-2018]
Касперский самый лучший!!! америкосам назлооооо
3 | 25 | Ответить
NauanMY про Kaspersky Total Security 18.0.0.405 [09-12-2017]