Kaspersky Total Security для Windows

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Оценка: 2.01/5 голосов - 125
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1990 руб. | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:21.2.16.590 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Комплексная защита
Загрузок (сегодня/всего):16 / 2 824 | Статистика
Размер:202,9 Мб
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Kaspersky Total Security - максимальная защита от всех видов вредоносного ПО, который включает в себя комплексный антивирус и персональный фаервол, веб-защиту, а также такие компоненты как средства родительского контроля, инструменты для защиты платежей в интернете, автоматическое резервное копирование на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища, менеджер паролей, шифрование данных, удалённое управление защитой мобильных устройств и пр.

Кроме этого присутствует режим Безопасных программ, который обеспечивает защиту ПК от запуска потенциально небезопасных программ, а также виртуальные сейфы, предназначенные для защиты конфиденциальных данных от несанкционированного доступа.

Ключевые особенности:

  • Комплексный антивирус и веб-защита.
  • Антиспам, Антифишинг, Анти-баннер.
  • Персональный фаервол.
  • Возможность резервного копирования по расписанию на съемные диски, сетевые и онлайн-хранилища;
  • Шифрование данных;
  • Наличие инструмента для безвозвратного удаления данных;
  • Средства очистки компьютера;
  • Контроль программ;
  • Защита от сбора данных;
  • Защита от сетевых атак;
  • Защита от несанкционированного подключения к веб-камере;
  • Защита от программ-шифровальщиков;
  • Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi;
  • Менеджер паролей;
  • Виртуальная клавиатура;
  • Безопасные платежи;
  • Защита от эксплойтов;;
  • Защита ввода данных с аппаратной клавиатуры.
Что нового в Kaspersky Total Security 21.2.16.590?
  • Исправлены ошибки
  • Добавлено исключение для проверки трафика через Защищенный браузер
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Отзывы о программе Kaspersky Total Security

Иаан про Kaspersky Total Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC [13-03-2019]

Kaspersky самый лучший антивирус рекомендую всем
5 | 26 | Ответить

Zero в ответ Иаан про Kaspersky Total Security 21.1.15.500 [10-11-2020]

Лучший в чем? По сбору данных и сливу их ФСБ - это да.Его сложно назвать Антивирусом,когда до 20 процентов угроз он пропускает - устарел.
21 | 1 | Ответить

Artem про Kaspersky Total Security 18.0.0.405 [28-01-2018]

Касперский самый лучший!!! америкосам назлооооо
3 | 25 | Ответить

NauanMY про Kaspersky Total Security 18.0.0.405 [09-12-2017]

Самый лучший лично для меня!
5 | 11 | Ответить

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