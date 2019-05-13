Video Download Capture для Windows

Video Download Capture 6.5.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Video Download Capture 6.5.0.0Описание   Скачать Video Download Capture 6.5.0.0СКАЧАТЬ (75,71 Мб) Скриншоты Video Download Capture 6.5.0.0Скриншоты (4)   Статистика Video Download Capture 6.5.0.0Статистика   Отзывы о Video Download Capture 6.5.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Video Download Capture - удобное в использовании приложение для загрузки видео с YouTube, Dailymotion, Vevo, Vimeo, Fox, AcFun, Lynda, Bilibili, Youku, Hulu и других онлайн-сервисов. Поддерживается одновременная загрузка нескольких видео, работа с протоколами HTTP, FTP, RTMP и пр.

Присутствует возможность конвертировать аудио и видео файлы в различные форматы, просматривать мультимедийные файлы с помощью встроенного проигрывателя. Также пользователю доступен ряд дополнительных инструментов, как например захват экрана, аудио/видео редактор, возможность легко и быстро добавлять аудио и видео файлы в iTunes и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Возможность скачать и сохранить на ПК видео с различных ресурсов, включая YouTube, Dailymotion, Vevo, Vimeo, Fox, AcFun, Lynda, Bilibili, Youku, Hulu и пр.
  • Поддержка различных протоколов передачи данных (HTTP, FTP, RTMP и др.).
  • Одновременная загрузка нескольких видео.
  • Поддержка видео форматов MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, WMV, HEVC, H.264, SWF, HTML5, M4V, MOV, ASF, DV, VOB, OGV, YouTube, ASF, RM, MTS/M2TS/TS/TP/TRP, MOD, TOD.
  • Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WAV, MP2, AAC, M4R, M4A, AC3, OGG, FLAC, AIFF, RealMedia.
  • Наличие встроенного медиаплеера.
  • Наличие инструмента для захвата экрана.
  • Встроенный аудио/видео редактор и многое другое.
Video Download Capture
Video Download Capture
Video Download Capture
Video Download Capture
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 805
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Плееры - Загрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Потоковое видео"
 

ACE Stream 3.1.32

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и

SopCast 4.2.0

SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы, спортивные трансляции, новости, музыка и т.д.) через P2P (Peer-to-Peer) сети,

ProgDVB 7.27.9

ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству (более 4000) цифровых телеканалов и радиостанций. Также позволяет

OBS Studio 23.1

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер, карт захвата и т.д. Имеет широкий набор функций, возможность

Torrent TV плеер 3.26

Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта

Домашний медиа-сервер (UPnP) 2.33

Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и видео-файлы) вашего компьютера другим UPnP устройствам в домашней сети,

скачать Adguard

Отзывы о программе Video Download Capture

Admin

Отзывов о программе Video Download Capture 6.5.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 