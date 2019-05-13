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Video Download Capture 6.5.0.0
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Video Download Capture - удобное в использовании приложение для загрузки видео с YouTube, Dailymotion, Vevo, Vimeo, Fox, AcFun, Lynda, Bilibili, Youku, Hulu и других онлайн-сервисов. Поддерживается одновременная загрузка нескольких видео, работа с протоколами HTTP, FTP, RTMP и пр.
Присутствует возможность конвертировать аудио и видео файлы в различные форматы, просматривать мультимедийные файлы с помощью встроенного проигрывателя. Также пользователю доступен ряд дополнительных инструментов, как например захват экрана, аудио/видео редактор, возможность легко и быстро добавлять аудио и видео файлы в iTunes и многое другое.
Ключевые особенности:
- Возможность скачать и сохранить на ПК видео с различных ресурсов, включая YouTube, Dailymotion, Vevo, Vimeo, Fox, AcFun, Lynda, Bilibili, Youku, Hulu и пр.
- Поддержка различных протоколов передачи данных (HTTP, FTP, RTMP и др.).
- Одновременная загрузка нескольких видео.
- Поддержка видео форматов MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, WMV, HEVC, H.264, SWF, HTML5, M4V, MOV, ASF, DV, VOB, OGV, YouTube, ASF, RM, MTS/M2TS/TS/TP/TRP, MOD, TOD.
- Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WAV, MP2, AAC, M4R, M4A, AC3, OGG, FLAC, AIFF, RealMedia.
- Наличие встроенного медиаплеера.
- Наличие инструмента для захвата экрана.
- Встроенный аудио/видео редактор и многое другое.
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