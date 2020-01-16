Money Manager – это полезная программа, помогающая управлять личными денежными ресурсами, которая предоставляет возможность контролировать доходы, расходы, общий денежный поток помесячно и формирует статистические данные.
Ключевые особенности программы:
Функция доступа с ПК. С помощью Wi-fi можно редактировать и сортировать операции, категории доходов и расходов, группы счетов и другие данные прямо на экране ПК.
Применение системы двойной записи (доходы и расходы отражаются в состоянии Ваших счетов и других активов).
Управление бюджетами по отдельным категориям и мониторинг расходов по ним с помощью удобной и понятной инфографики.
Управление кредитными и дебетовыми картами. Возможно настроить автоматическое перечисление средств на карту.
Использование пароля для безопасного управления средствами.
Переводы и повторяющиеся операции.
Удобная статистика, благодаря которой можно легко отследить распределение Ваших доходов и расходов по категориям, изучить графики изменения состояния активов, отследить доходы, расходы по каждому активу.
Добавление часто используемых операций в Избранное.
Резервное копирование данных, отправка их по e-mail, восстановление данных из файлов, экспорт данных в таблицу Excel.