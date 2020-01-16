Money Manager для Android

Money Manager 4.3.7 FO для Android

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Описание Money Manager 4.3.7 FO для AndroidОписание   Скачать Money Manager 4.3.7 FO для AndroidСКАЧАТЬ (16,33 Мб) Скриншоты Money Manager 4.3.7 FO для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Money Manager 4.3.7 FO для AndroidСтатистика   Отзывы о Money Manager 4.3.7 FO для AndroidОтзывы (0)  
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Money Manager – это полезная программа, помогающая управлять личными денежными ресурсами, которая предоставляет возможность контролировать доходы, расходы, общий денежный поток помесячно и формирует статистические данные.

Ключевые особенности программы:

  • Функция доступа с ПК. С помощью Wi-fi можно редактировать и сортировать операции, категории доходов и расходов, группы счетов и другие данные прямо на экране ПК.
  • Применение системы двойной записи (доходы и расходы отражаются в состоянии Ваших счетов и других активов).
  • Управление бюджетами по отдельным категориям и мониторинг расходов по ним с помощью удобной и понятной инфографики.
  • Управление кредитными и дебетовыми картами. Возможно настроить автоматическое перечисление средств на карту.
  • Использование пароля для безопасного управления средствами.
  • Переводы и повторяющиеся операции.
  • Удобная статистика, благодаря которой можно легко отследить распределение Ваших доходов и расходов по категориям, изучить графики изменения состояния активов, отследить доходы, расходы по каждому активу.
  • Добавление часто используемых операций в Избранное.
  • Резервное копирование данных, отправка их по e-mail, восстановление данных из файлов, экспорт данных в таблицу Excel.
  • Выбор даты начала отчётного месяца.
  • Встроенный калькулятор.
  • Возможность использования подкатегорий.
  • Функция поиска по содержимому и многое другое.
Money Manager
Money Manager
Money Manager
Money Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 511
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Money Manager

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