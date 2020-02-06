Beelinguapp для Android

Beelinguapp 2.386 для Android

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Описание Beelinguapp 2.386 для AndroidОписание   Скачать Beelinguapp 2.386 для AndroidСКАЧАТЬ (12,58 Мб) Скриншоты Beelinguapp 2.386 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Beelinguapp 2.386 для AndroidСтатистика   Отзывы о Beelinguapp 2.386 для AndroidОтзывы (0)  
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Beelinguapp - бесплатное приложение, которое позволяет изучать различные иностранные языки, включая испанский, английский, немецкий, португальский, французский, хинди, русский, турецкий, китайский, арабский, итальянский и японский.

Программа дает возможность читать текст и слушать, как этот текст произносится на изучаемом вами языке, что способствует более качественному усваиванию материала. Можно изучать языки по знакомым с детства рассказам, романам и другим произведениям.

Особенности программы:

  • Изучайте новый язык, читая разные истории на выбранном вами языке!
  • Возможность прочитать историю на Вашем языке, чтобы указать, что означает слово или фраза.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Возможность слушать историю на любом языке и одновременно читать ее с помощью субтитров.
  • Возможность читать текст на 2-х языках одновременно.
  • Изучайте языки в своем собственном темпе и выбирайте только те истории, которые вы хотите прочитать.
  • Возможность сортировки произведений по языку, жанру и уровню сложности.
  • Изучите различные языки, включая испанский, английский, немецкий, португальский, французский, хинди, русский, турецкий, китайский, арабский, итальянский и японский.
Beelinguapp
Beelinguapp
Beelinguapp
Beelinguapp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 454
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Beelinguapp

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Отзывов о программе Beelinguapp 2.386 для Android пока нет, можете добавить...

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