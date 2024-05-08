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Подкаст Радио Music- CastBox для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.9.2-240425054 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Радио
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 301 | Статистика
Размер:28.72 Мб
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Подкаст Радио Music- CastBox – подкасты и радиостанции на любой вкус. В приложении присутствуют более 340 000 подкастов и 70 000 радиостанций. Разделение по темам позволит выбрать наиболее увлекательные темы и жанры.

Категории подкастов включают:

  • Образование: затрагивает темы технологии, психологии и истории.
  • Новости: актуальная информация, полученная от новостных ресурсов, как BBC и и других средств массовой информации по всему миру.
  • Музыка: доступ к популярным хитам от известных радио и FM-каналов.
  • Комедии: смешные видео и аудио файлы, юмористические ток-шоу  и т.д.
  • Спорт и отдых: статьи, блоги известных спортсменов.
  • Здоровье: темы, связанные с улучшением здоровья, советы по похудению, йога и тд.
  • Религия и духовность:  будийские, исламские, библейские истории или аудио.

Радиостанции в приложении также разделены по жанрам. Тут вы можете найти направления поп, рок, джаз, фолк, электро и другие.

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