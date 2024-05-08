Подкаст Радио Music- CastBox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.9.2-240425054 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CastBox.FM
|Категории:
|другое - Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 301 | Статистика
|Размер:
|28.72 Мб
|СКАЧАТЬ
Подкаст Радио Music- CastBox – подкасты и радиостанции на любой вкус. В приложении присутствуют более 340 000 подкастов и 70 000 радиостанций. Разделение по темам позволит выбрать наиболее увлекательные темы и жанры.
Категории подкастов включают:
- Образование: затрагивает темы технологии, психологии и истории.
- Новости: актуальная информация, полученная от новостных ресурсов, как BBC и и других средств массовой информации по всему миру.
- Музыка: доступ к популярным хитам от известных радио и FM-каналов.
- Комедии: смешные видео и аудио файлы, юмористические ток-шоу и т.д.
- Спорт и отдых: статьи, блоги известных спортсменов.
- Здоровье: темы, связанные с улучшением здоровья, советы по похудению, йога и тд.
- Религия и духовность: будийские, исламские, библейские истории или аудио.
Радиостанции в приложении также разделены по жанрам. Тут вы можете найти направления поп, рок, джаз, фолк, электро и другие.
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Отзывы о программе Подкаст Радио Music- CastBox
Admin
Отзывов о программе Подкаст Радио Music- CastBox 9.9.2-240425054 пока нет, можете добавить...