Scary Chat Story: Alexandra 6 — приложение представляет собой офлайн-читалку текстовых рассказов, выполненных в формате переписки. Основной акцент сделан на интерактивной подаче материала и последовательном открытии сюжета за счёт коротких сообщений, имитирующих реальный чат. Контент относится к жанрам хоррора и мистики, при этом содержит элементы детектива и триллера. Приложение подойдет пользователям, которым интересен формат текстовых историй с разветвлёнными сценариями и несколькими вариантами развития событий.

Читалка предлагает серию историй, которое является частью популярного цикла «Страшные Истории Александра». Приложение собирает рассказы с различными персонажами, событиями и типами сюжетных поворотов. Истории подаются последовательно, а пользователь открывает новые фрагменты по мере продвижения. Такой формат позволяет сосредоточиться на чтении. Приложение также работает без подключения к интернету, что делает его доступным в любых условиях.

Основные возможности Scary Chat Story: Alexandra 6: