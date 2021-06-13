Money Lover - решение всё-в-одном, которое подойдёт для каждого, кто хочет окончательно решить все проблемы, связанные с финансами. Вне зависимости от того, какую конечную цель вы преследуете, будь то контроль затрат, формирование бюджета или мониторинг сбережений и счетов, данное приложение позволит защитить Вашу жизнь и жизнь ваших близких на пути улучшения финансово независимого образа жизни. Программа легко интегрируется между различными платформами и устройствами.

Ключевые особенности: