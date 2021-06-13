Money Lover для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Finsify
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 742 | Статистика
|Размер:
|22,2 Мб
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Money Lover - решение всё-в-одном, которое подойдёт для каждого, кто хочет окончательно решить все проблемы, связанные с финансами. Вне зависимости от того, какую конечную цель вы преследуете, будь то контроль затрат, формирование бюджета или мониторинг сбережений и счетов, данное приложение позволит защитить Вашу жизнь и жизнь ваших близких на пути улучшения финансово независимого образа жизни. Программа легко интегрируется между различными платформами и устройствами.
Ключевые особенности:
- Синхронизация на всех Ваших устройствах.
- Планируйте бюджет и отсекайте маловажное. Получайте сиюминутные уведомления о том, что Вы достигли установленного лимита.
- Создавайте осуществимые цели для сбережений и будьте в курсе всего в режиме реального времени.
- Наличие тщательно подобранных категорий, с возможностью создания своих категорий на все случаи жизни.
- Наличие подсказок с интуитивно понятными диаграммами дадут вам детализированную картину всех ваших финансовых будней.
- Напоминания о подходящих к оплате счетов.
- Отслеживание и напоминание в режиме Долг/Заём.
- Режим путешествий для туристов и путешественников.
- Сохранение и восстановление личных данных.
- Возможность делиться Вашими кошельками со своими партнёрами и членами семьи.
- Поддержка наглядной часообразной диаграммы.
- Набор красивых иконок для конкретных целей: уход за детьми, спорт, ежедневное, покупки и т. д.
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Отзывы о программе Money Lover
Admin
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