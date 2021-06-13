Money Lover для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 742 | Статистика
Размер:22,2 Мб
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Money Lover - решение всё-в-одном, которое подойдёт для каждого, кто хочет окончательно решить все проблемы, связанные с финансами. Вне зависимости от того, какую конечную цель вы преследуете, будь то контроль затрат, формирование бюджета или мониторинг сбережений и счетов, данное приложение позволит защитить Вашу жизнь и жизнь ваших близких на пути улучшения финансово независимого образа жизни. Программа легко интегрируется между различными платформами и устройствами.

Ключевые особенности:

  • Синхронизация на всех Ваших устройствах.
  • Планируйте бюджет и отсекайте маловажное. Получайте сиюминутные уведомления о том, что Вы достигли установленного лимита.
  • Создавайте осуществимые цели для сбережений и будьте в курсе всего в режиме реального времени.
  • Наличие тщательно подобранных категорий, с возможностью создания своих категорий на все случаи жизни.
  • Наличие подсказок с интуитивно понятными диаграммами дадут вам детализированную картину всех ваших финансовых будней.
  • Напоминания о подходящих к оплате счетов.
  • Отслеживание и напоминание в режиме Долг/Заём.
  • Режим путешествий для туристов и путешественников.
  • Сохранение и восстановление личных данных.
  • Возможность делиться Вашими кошельками со своими партнёрами и членами семьи.
  • Поддержка наглядной часообразной диаграммы.
  • Набор красивых иконок для конкретных целей: уход за детьми, спорт, ежедневное, покупки и т. д.
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Отзывы о программе Money Lover

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