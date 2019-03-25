Zipper - программа для выполнения автоматической архивации группы каталогов, файлов, а также баз данных (1C, MySql, MSSql, Utap Pro и пр.) по заранее установленному времени до трех раз в сутки. Степень и скорость сжатия файлов соизмерима или одинакова в сравнении с WinRar и WinZip.

Данное приложение не является альтернативой другим архиваторам. Это программа из разряда утилит "Всё в одном". Программа не требует монопольного доступа к архивируемым файлам, поэтому архивирует файлы по состоянию "как есть" на момент архивации. Например, данная программа, создаст архив открытого но сохранённого документа Word, в отличие от других архиваторов, которые требуют закрытия любого файла, прежде чем выполнить архив.

Это означает, что Вы просто работаете с документом или базой данных, а в это время, без Вашего участия, создаётся архив. Этот архив сохраняется на другом диске, копируется на облачный диск, флешку и(или) отправляется на указанный электронный адрес с использованием безопасного SSL-соединения.

В случае необходимости, есть возможность автоматически останавливать заданные службы Windows перед архивацией, а по окончании архивации снова запускать. На выбранные каталоги, во время архивации, может устанавливаться пароль и список исключений. Например, не архивировать файлы: *.bak, ~.doc, *.txt и др.

Возможности: