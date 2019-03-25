Zipper для Windows

Zipper 3.12.3.0

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Описание Zipper 3.12.3.0Описание   Скачать Zipper 3.12.3.0СКАЧАТЬ (5,73 Мб) Скриншоты Zipper 3.12.3.0Скриншоты (1)   Статистика Zipper 3.12.3.0Статистика   Отзывы о Zipper 3.12.3.0Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 94
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Zipper - программа для выполнения автоматической архивации группы каталогов, файлов, а также баз данных (1C, MySql, MSSql, Utap Pro и пр.) по заранее установленному времени до трех раз в сутки. Степень и скорость сжатия файлов соизмерима или одинакова в сравнении с WinRar и WinZip.

Данное приложение не является альтернативой другим архиваторам. Это программа из разряда утилит "Всё в одном". Программа не требует монопольного доступа к архивируемым файлам, поэтому архивирует файлы по состоянию "как есть" на момент архивации. Например, данная программа, создаст архив открытого но сохранённого документа Word, в отличие от других архиваторов, которые требуют закрытия любого файла, прежде чем выполнить архив.

Это означает, что Вы просто работаете с документом или базой данных, а в это время, без Вашего участия, создаётся архив. Этот архив сохраняется на другом диске, копируется на облачный диск, флешку и(или) отправляется на указанный электронный адрес с использованием безопасного SSL-соединения.

В случае необходимости, есть возможность автоматически останавливать заданные службы Windows перед архивацией, а по окончании архивации снова запускать. На выбранные каталоги, во время архивации, может устанавливаться пароль и список исключений. Например, не архивировать файлы: *.bak, ~.doc, *.txt и др.

Возможности:

  • Проверка и удаление старых архивов по заранее установленному количеству прошедших дней.
  • Имеется возможность назначения именам архивов уникальных имён.
  • Проверка целостности архивов путем вычисления контрольных Hash CRC, SHA, SHA1.
  • Поддержка файлов более 2 GB.
  • Создание самораспаковывающихся (self extract) архивов.
  • Возможность зашифровать любые файлы или архивы по одним из самых стойких на сегодняшний день алгоритмам шифрования SHA или MD5.
  • Автоматическое выключение компьютера по окончании архивации или заранее установленным дате и времени.
  • Поддержка Drag & Drop.
  • Возможность автоматической отправки файлов-архивов сразу после архивации по электронной почте на указанный электронный почтовый адрес.
  • При пересылке по электронной почте, в письме указывается Hash каждого архива.
  • Возможность быстрого поиска и(или) очистки дисков от ненужных файлов, поиск текста в любых файлах с любыми типами кодировок (Unicode, ANSI, DOS).
  • Поддержка COM интерфейса.
Что нового в Zipper 3.12.3.0?
  • Улучшен интерфейс.
  • Исправлена ошибка отображения подсказок по каталогам архивации при неправильном указании пути.
  • Другие доработки.
Zipper
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $6
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
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Отзывы о программе Zipper

Yvan88 про Zipper 3.10.7.0 [08-08-2018]

Хорошая программа. Может Очень сильно помочь если много и часто нужно архивировать с копированием куда либо!
Рекомендую!
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