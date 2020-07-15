Cryptor для Windows

Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12

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Описание Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12Описание   Скачать Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12СКАЧАТЬ (2,63 Мб) Скриншоты Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12Скриншоты (1)   Статистика Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12Статистика   Отзывы о Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12Отзывы (7)  
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5.00 из 5, всего оценок - 140
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Cryptor - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для группового шифрования файлов и копирования их в заранее назначенное хранилище, как например сетевой диск или в "облако". В программе применены самые современные методы шифрования и технологии.

Присутствует возможность шифровать выбранные пользователем файлы. В настройках можно выбирать предпочитаемый метод шифрования.

Что нового в Cryptor 2.1.0.19 / 3.2.4.12?
  • Улучшен интерфейс.
  • Применены некоторые доработки, улучшающие работу программы.
Cryptor
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 7 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
ТОП-сегодня раздела "Шифрование"
 

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Отзывы о программе Cryptor

yraignatev01 про Cryptor 2.1.0.19 / 3.1.1.20 [29-05-2020]

Не понял как шифровать после нажатия шифровать ничего не произошло
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Stuff про Cryptor 2.1.1.4 [22-05-2018]

Нормально!
2 | 3 | Ответить

Разработчик про Cryptor 2.1.0.8 [15-02-2018]

[после шифрования файл не работает].....
Зашифровал-расшифровал два файла. - Екзешник сторонней программы и документ Word. - Оба после расшифровки работают.
Проверил как с паролем, так и без пароля.
Опишите поподробней...
3 | 11 | Ответить

keff про Cryptor 2.1.0.8 [15-02-2018]

после шифрования файл не работает
2 | 6 | Ответить

Разработчик про Cryptor 2.1.0.8 [24-12-2017]

Вирусов нет и быть не может. Во первых, я никогда не занимался вирусами, а во вторых проверяю на CureIt и virustotal.
Имейте ввиду, что подобные т.н. "антивирусники" - просто отнимают Ваше время и морочат голову.
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