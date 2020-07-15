VeraCrypt 1.24 update 6
VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию
КриптоАРМ 5.4.3.0
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по
Folder Lock 7.8.0
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и
SafeIP 2.0.0.2616
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование
KeePass 2.45
KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер паролей. При хранении конфиденциальной информации используются алгоритмы
TrueCrypt 7.2
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации путем создания в реальном времени (на лету) виртуальных зашифрованных