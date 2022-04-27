Seagate DiscWizard для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.0.1.39818 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Acronis, LLC
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 6 227 | Статистика
|Размер:
|693,08 Мб
Seagate DiscWizard - пакет инструментов, который позволяет создавать резервные копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надежно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной.
Приложение позволяет выполнять резервное копирование всего диска или выбранных разделов, предоставляет все необходимые инструменты для восстановления компьютера в случае потери данных, случайного удаления важных файлов и папок или полного отказа жесткого диска. Резервные копии можно хранить почти на любом устройстве хранения на ПК.
Основные возможности:
- Создание резервных копий операционной системы, приложений, пользовательских настроек.
- Возможность создания загрузочных CD-R/DVD-R дисков, на которых можно создавать резервные копии.
- Клонирование диска.
- Проверка резервной копии.
- Аварийное восстановление данных.
- Планировщик.
- Поддержка файловых систем FAT16/32, NTFS, Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS, Linux SWAP.
- Поддержка различных носителей данных (жесткие диски, твердотельные накопители (SSD), сетевые устройства хранения, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (включая двухслойные DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-RE, устройства хранения USB 1.1/2.0/3.0, FireWire (IEEE-1394) и PC card, REV и другие съемные носители).
- Наличие встроенного инструмента Seagate DriveCleanser, который позволяет уничтожить все данные на выбранных жестких дисках и разделах без возможности восстановления.
- И многое другое.
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...
Acronis True Image 2021 25.8.1.39216
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...
Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных...
AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...
Отзывы о программе Seagate DiscWizard
Admin
Отзывов о программе Seagate DiscWizard 25.0.1.39818 пока нет, можете добавить...