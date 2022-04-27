Seagate DiscWizard - пакет инструментов, который позволяет создавать резервные копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надежно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной.

Приложение позволяет выполнять резервное копирование всего диска или выбранных разделов, предоставляет все необходимые инструменты для восстановления компьютера в случае потери данных, случайного удаления важных файлов и папок или полного отказа жесткого диска. Резервные копии можно хранить почти на любом устройстве хранения на ПК.

Основные возможности: