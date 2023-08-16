Худеем за 30 дней – приложение, созданное специально для тех, кто стремится быстро и безопасно сбросить вес. В приложении доступны не только систематические тренировки, но и планы питания.

Данные по тренировкам и калориям можно синхронизировать с Google Fit. Придерживайтесь программы, и Ваше тело станет прекраснее, чем когда-либо. Анимации и видео-уроки помогут выполнить каждое упражнение правильно. И никакого оборудования: тренируйтесь где и когда захотите.

Графики позволят определить, сколько веса Вы уже сбросили и сколько калорий сожгли. Для мотивации, Вы можете задавать себе цели. Интенсивность упражнений постепенно возрастает, поэтому не забывайте отдыхать каждый третий день для восстановления.

Особенности: