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Худеем за 30 дней для Android

Описание
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Оценка: 2.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.071.73.GP | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 337 | Статистика
Размер:20,47 Мб
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Худеем за 30 дней – приложение, созданное специально для тех, кто стремится быстро и безопасно сбросить вес. В приложении доступны не только систематические тренировки, но и планы питания.

Данные по тренировкам и калориям можно синхронизировать с Google Fit. Придерживайтесь программы, и Ваше тело станет прекраснее, чем когда-либо. Анимации и видео-уроки помогут выполнить каждое упражнение правильно. И никакого оборудования: тренируйтесь где и когда захотите.

Графики позволят определить, сколько веса Вы уже сбросили и сколько калорий сожгли. Для мотивации, Вы можете задавать себе цели. Интенсивность упражнений постепенно возрастает, поэтому не забывайте отдыхать каждый третий день для восстановления.

Особенности:

  • Возможность отслеживать снижение веса и количество истраченных калорий.
  • Низкокалорийные диеты.
  • Анимации и видео-уроки.
  • Разные программы тренировок.
  • Постепенное повышение интенсивности упражнений.
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