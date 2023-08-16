Худеем за 30 дней для Android
|Оценка:
|2.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.071.73.GP | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 337 | Статистика
|Размер:
|20,47 Мб
Худеем за 30 дней – приложение, созданное специально для тех, кто стремится быстро и безопасно сбросить вес. В приложении доступны не только систематические тренировки, но и планы питания.
Данные по тренировкам и калориям можно синхронизировать с Google Fit. Придерживайтесь программы, и Ваше тело станет прекраснее, чем когда-либо. Анимации и видео-уроки помогут выполнить каждое упражнение правильно. И никакого оборудования: тренируйтесь где и когда захотите.
Графики позволят определить, сколько веса Вы уже сбросили и сколько калорий сожгли. Для мотивации, Вы можете задавать себе цели. Интенсивность упражнений постепенно возрастает, поэтому не забывайте отдыхать каждый третий день для восстановления.
Особенности:
- Возможность отслеживать снижение веса и количество истраченных калорий.
- Низкокалорийные диеты.
- Анимации и видео-уроки.
- Разные программы тренировок.
- Постепенное повышение интенсивности упражнений.
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Отзывы о программе Худеем за 30 дней
Admin
Отзывов о программе Худеем за 30 дней 1.071.73.GP пока нет, можете добавить...