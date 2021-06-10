7 Минут для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.363.112 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категории:
|Здоровье - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 634 | Статистика
|Размер:
|16,78 Мб
|СКАЧАТЬ
7 Минут - эффективный 7-минутный комплекс физических упражнений, которые вы можете делать в любое время и в любом месте и для выполнения которых требуется лишь 7 минут.
Эта программа для выполнения 7-минутной зарядки основана на принципе «циклических упражнений высокой интенсивности» (англ. HICT), который, как доказано, является наиболее безопасным, эффективным и продуктивным способом улучшить состояние мышц и дыхательной системы.
Выполнение комплекса занимает около 7 минут. Он включает 12 упражнений, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд, с перерывами в 10 секунд между упражнениями. Для выполнения комплекса нужны лишь стул и стена. В зависимости от того, сколько времени у вас занимает выполнение каждого упражнения, повторите его 2-3 раза.
Возможности:
- голосовое руководство, которые подскажет вам, когда выполнять упражнение, а когда отдыхать;
- настройка времени выполнения каждого цикла в зависимости от конкретных обстоятельств;
- настройка времени отдыха;
- во время выполнения комплекса экран устройства не отключается;
- привлекательный вид и дизайн интерфейса;
- в журнале отображается полное время выполнения комплекса;
- возможность поставить упражнения на паузу, а также перейти к следующему или предыдущему упражнению;
- синхронизация с Google Fit;
- ежедневные уведомления о необходимости выполнить упражнения.
Дневник артериального давления 1.4.0
Полезный инструмент для отслеживания состояния своего здоровья, с помощью которого можно...
Приложение для мониторинга циклов сна. Имеется еженедельная и ежемесячная статистика,...
Набор тренировок и тренировочных планов для снижения веса, сжигания жира, увеличения...
Удобный и простой в использовании счетчика калорий ХиКи для Android-устройств, благодаря...
АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков,...
Алкогольный калькулятор и трекер алкоголя для мобильных Android-устройств. Присутствует...
Отзывы о программе 7 Минут
Admin
Отзывов о программе 7 Минут 1.363.112 пока нет, можете добавить...