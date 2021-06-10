7 Минут для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.363.112 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Здоровье - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 634 | Статистика
Размер:16,78 Мб
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7 Минут - эффективный 7-минутный комплекс физических упражнений, которые вы можете делать в любое время и в любом месте и для выполнения которых требуется лишь 7 минут.

Эта программа для выполнения 7-минутной зарядки основана на принципе «циклических упражнений высокой интенсивности» (англ. HICT), который, как доказано, является наиболее безопасным, эффективным и продуктивным способом улучшить состояние мышц и дыхательной системы.

Выполнение комплекса занимает около 7 минут. Он включает 12 упражнений, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд, с перерывами в 10 секунд между упражнениями. Для выполнения комплекса нужны лишь стул и стена. В зависимости от того, сколько времени у вас занимает выполнение каждого упражнения, повторите его 2-3 раза.

Возможности:

  • голосовое руководство, которые подскажет вам, когда выполнять упражнение, а когда отдыхать;
  • настройка времени выполнения каждого цикла в зависимости от конкретных обстоятельств;
  • настройка времени отдыха;
  • во время выполнения комплекса экран устройства не отключается;
  • привлекательный вид и дизайн интерфейса;
  • в журнале отображается полное время выполнения комплекса;
  • возможность поставить упражнения на паузу, а также перейти к следующему или предыдущему упражнению;
  • синхронизация с Google Fit;
  • ежедневные уведомления о необходимости выполнить упражнения.
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