Rider для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15.0.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Гонки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 018 | Статистика
Размер:99.22 Мб
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Rider скриншот № 4

Rider – бесконечный мир гонок приглашает к необычным поездкам по виртуальному футуристическому миру.

Для перехода на новые уровни необходимо выполнять задания. Сначала они будут довольно простыми (проехать определенное расстояние, выполнить некоторые трюки), потом они будут значительно усложняться. Всего вы должны выполнить 100 заданий и пройти 32 уровня.

Транспортные средства можно менять – они будут доступны после выполнения заданий или за реальные деньги. Всего присутствует более 40 мотоциклов с 4 секретными моделями.

Цветовая гамма уровней может изменяться. Для этого разработчик предусмотрел 10 уникальных тем, которые откроются по мере прохождения игры. 

Что нового в Rider 2.15.0.00?

  • Minor bugfixes and improvements

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