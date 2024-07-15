Rider – бесконечный мир гонок приглашает к необычным поездкам по виртуальному футуристическому миру.

Для перехода на новые уровни необходимо выполнять задания. Сначала они будут довольно простыми (проехать определенное расстояние, выполнить некоторые трюки), потом они будут значительно усложняться. Всего вы должны выполнить 100 заданий и пройти 32 уровня.

Транспортные средства можно менять – они будут доступны после выполнения заданий или за реальные деньги. Всего присутствует более 40 мотоциклов с 4 секретными моделями.

Цветовая гамма уровней может изменяться. Для этого разработчик предусмотрел 10 уникальных тем, которые откроются по мере прохождения игры.