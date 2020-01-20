Ping Graphics для Windows

Ping Graphics 2.4.0.3

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Описание Ping Graphics 2.4.0.3Описание   Скачать Ping Graphics 2.4.0.3СКАЧАТЬ (1,93 Мб) Скриншоты Ping Graphics 2.4.0.3Скриншоты (1)   Статистика Ping Graphics 2.4.0.3Статистика   Отзывы о Ping Graphics 2.4.0.3Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Ping Graphics - простейшая программа, предназначенная для наладки или изучения качества работы локальной сети или сети Интернет. Утилита подсчитывает количество успешных и не успешных пингов и разделяет процесс пингования на страницы, которые можно затем пролистать.

Отличительная особенность данного приложения - представление данных в графическом виде. Программа может сохранять лог пингования на диске. Пингование может выполняться по ip адресам или доменным именам.

Примечание. Пароль на распаковку архива - soft_password.

Что нового в Ping Graphics 2.4.0.3?
  • Добавлена возможность устанавливать размер пакета.
Ping Graphics
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 347
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois...
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Отзывы о программе Ping Graphics

Николай про Ping Graphics 1.1.0.0 [01-10-2018]

Вышла новая версия 2.2.1.0
Что нового:
По оси Х добавлены дата и время пинга.
Добавлена диаграмма типа "Area".
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