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AppForType для iOS

AppForType 2.0.6 для iPhone, iPad

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Описание AppForType 2.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать AppForType 2.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (27.95 Мб) Скриншоты AppForType 2.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика AppForType 2.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о AppForType 2.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Приложение AppForType уже содержит 700 надписей и 17 шрифтов с поддержкой кириллицы и коллекция постоянно пополняется. Присутствует возможность сфотографировать собственную надпись и добавить на фотографию, что угодно: каллиграфию, типографику и даже граффити со стены. Создавайте свою коллекцию и делитесь результатом в инстаграмме.

Основные возможности:

  • 33 набора, которые содержат 700 надписей;
  • 17 шрифтов с поддержкой кириллицы;
  • инструмент загрузки собственных надписей, логотипов, стикеров и узоров;
  • набор надписей FOR MAKERS, если ведете проект в инстаграмме;
  • интуитивно понятный интерфейс;
  • инструмент «ластик», который скрывает часть надписи;
  • набор WEDDING, если фотографируете свадьбы.

Художники США, Канады и России сотрудничают с AppForType и пополняют коллекцию надписей и шрифтов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

AppForType
AppForType
AppForType
AppForType
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 225
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе AppForType

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