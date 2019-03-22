Приложение AppForType уже содержит 700 надписей и 17 шрифтов с поддержкой кириллицы и коллекция постоянно пополняется. Присутствует возможность сфотографировать собственную надпись и добавить на фотографию, что угодно: каллиграфию, типографику и даже граффити со стены. Создавайте свою коллекцию и делитесь результатом в инстаграмме.

Основные возможности:

33 набора, которые содержат 700 надписей;

17 шрифтов с поддержкой кириллицы;

инструмент загрузки собственных надписей, логотипов, стикеров и узоров;

набор надписей FOR MAKERS, если ведете проект в инстаграмме;

интуитивно понятный интерфейс;

инструмент «ластик», который скрывает часть надписи;

набор WEDDING, если фотографируете свадьбы.

Художники США, Канады и России сотрудничают с AppForType и пополняют коллекцию надписей и шрифтов.