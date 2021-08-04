Blockfolio – это приложение может быть полезно тем пользователям, которые уже приобрели определенное количество криптовалюты, так и тем, кто просто интересуется текущим курсом виртуальных монет.

Основные возможности включают:

Просмотр ваших активов и подробная информация о каждой монете.

Оповещения, когда курс превышает установленный вами предел.

Удобные графики и диаграммы.

Последние новости о криптовалютах от ресурсов CoinDesk и Bitcoin Magazine.

Более 2000 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Zcash, Tezos, NEM, NEO, IOTA, Monero, Ethereum Classic, OmiseGO, SNT, Qtum, Iconomi, Dogecoin, Golem, Waves, Stellar, DigixDao и др.

Оперативное добавление новых криптовалют.

Просматривать актуальные курсы вы сможете сразу после установки, а для отслеживания своих инвестиций необходимо ввести дополнительные данные. Добавив купленные монеты, вы сможете получать актуальную информацию ваших вложений с учетом последних колебаний курсов.