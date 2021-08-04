FTX (ранее – Blockfolio) для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Финансы, учет - Конвертирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 740 | Статистика
Размер:60,66 Мб
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Blockfolio – это приложение может быть полезно тем пользователям, которые уже приобрели определенное количество криптовалюты, так и тем, кто просто интересуется текущим курсом виртуальных монет.

Основные возможности включают:

  • Просмотр ваших активов и подробная информация о каждой монете.
  • Оповещения, когда курс превышает установленный вами предел.
  • Удобные графики и диаграммы.
  • Последние новости о криптовалютах от ресурсов CoinDesk и Bitcoin Magazine.
  • Более 2000 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Zcash, Tezos, NEM, NEO, IOTA, Monero, Ethereum Classic, OmiseGO, SNT, Qtum, Iconomi, Dogecoin, Golem, Waves, Stellar, DigixDao и др.
  • Оперативное добавление новых криптовалют.

Просматривать актуальные курсы вы сможете сразу после установки, а для отслеживания своих инвестиций необходимо ввести дополнительные данные. Добавив купленные монеты, вы сможете получать актуальную информацию ваших вложений с учетом последних колебаний курсов. 

Что нового в FTX (ранее – Blockfolio) 4.0.0?

Новое название, та же миссия: предоставить вам самые инновационные и простые в использовании инструменты, чтобы открыть мир цифровых активов и расширить возможности вашего портфолио.

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