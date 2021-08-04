FTX (ранее – Blockfolio) для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Blockfolio, LLC
|Категории:
|Финансы, учет - Конвертирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 740 | Статистика
|Размер:
|60,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Blockfolio – это приложение может быть полезно тем пользователям, которые уже приобрели определенное количество криптовалюты, так и тем, кто просто интересуется текущим курсом виртуальных монет.
Основные возможности включают:
- Просмотр ваших активов и подробная информация о каждой монете.
- Оповещения, когда курс превышает установленный вами предел.
- Удобные графики и диаграммы.
- Последние новости о криптовалютах от ресурсов CoinDesk и Bitcoin Magazine.
- Более 2000 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Zcash, Tezos, NEM, NEO, IOTA, Monero, Ethereum Classic, OmiseGO, SNT, Qtum, Iconomi, Dogecoin, Golem, Waves, Stellar, DigixDao и др.
- Оперативное добавление новых криптовалют.
Просматривать актуальные курсы вы сможете сразу после установки, а для отслеживания своих инвестиций необходимо ввести дополнительные данные. Добавив купленные монеты, вы сможете получать актуальную информацию ваших вложений с учетом последних колебаний курсов.
Новое название, та же миссия: предоставить вам самые инновационные и простые в использовании инструменты, чтобы открыть мир цифровых активов и расширить возможности вашего портфолио.
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...
Облачная онлайн касса SKYservice POS, которая предназначена для автоматизации магазина, кафе,...
Учет товаров-простой склад 2.0.78
Удобная в использовании программа, которая позволяет вести простой учет товаров дома, на...
Приложение для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, которое позволяет...
Отзывы о программе FTX (ранее – Blockfolio)
Admin
Отзывов о программе FTX (ранее – Blockfolio) 4.0.0 пока нет, можете добавить...