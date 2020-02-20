Беги, сосиска, беги! – необычная аркада, где главным героем выступает смелая сосиска, сбежавшая от повара.

На пути сосиски будут встречаться колющие, режущие и другие опасные предметы из кухонного инвентаря. Что бы не стать хот-догом, лепешкой или котлеткой нужно проявить мастерство реакции и гибкости.

Приключение можно разнообразить с помощью забавных скинов, среди которых можно узнать Трампа, Путина и Стивена Хокина.

Собирайте монетки и покупайте для сосиски стальные булочки или другие прикольные усиления.