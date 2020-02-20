Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Беги, сосиска, беги! для Android
Беги, сосиска, беги! для Android

Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для AndroidОписание   Скачать Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для AndroidСКАЧАТЬ (88,6 Мб) Скриншоты Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Беги, сосиска, беги! – необычная аркада, где главным героем выступает смелая сосиска, сбежавшая от повара.

На пути сосиски будут встречаться колющие, режущие и другие опасные предметы из кухонного инвентаря. Что бы не стать хот-догом, лепешкой или котлеткой нужно проявить мастерство реакции и гибкости.

Приключение можно разнообразить с помощью забавных скинов, среди которых можно узнать Трампа, Путина и Стивена Хокина.

Собирайте монетки и покупайте для сосиски стальные булочки или другие прикольные усиления.

Беги, сосиска, беги!
Беги, сосиска, беги!
Беги, сосиска, беги!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 461
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Angry Birds 2 2.28.1 для Android

Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется применить стратегические навыки. Теперь к выбору птиц нужно подходить

Мышь на экране для кота 12.0 для Android

Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать

Plants vs. Zombie 2 6.5.1 для Android

Plants vs. Zombie 2 – популярная аркада, где толпам зомби противостоят грозные растения. Соберите войска из самых смертоносных растений, удобряйте их и укрепляйте

Super Mario Run 3.0.7 для Android

Super Mario является одним из самых известных компьютерных персонажей. Теперь приключениями ловкого сантехника можно насладиться и на Android-устройствах. Главный

Hill Climb Racing 1.35.3 для Android

Hill Climb Racing – однажды, молодой гонщик Ньютоном Биллом решил наплевать на законы физики и отправиться в захватывающее путешествие на своем джипчике. Чем дальше

Hills of Steel 1.4.1 для Android

Захватывающие танковые сражения для мобильных Android-устройств. Оцените уникальную физику вождения и разрушений! Мчитесь по полю боя и уничтожайте противника из

скачать Adguard

Отзывы о программе Беги, сосиска, беги!

Admin

Отзывов о программе Беги, сосиска, беги! 1.20.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 