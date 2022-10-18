7-Zip Theme Manager - небольшая утилита для настройки внешнего вида популярного архиватора 7-Zip, которая предлагает пользователю несколько тем оформления панели инструментов и типов файлов. Приложение подойдет тем пользователям, которым надоел простенький и неброский интерфейс архиватора, а также любителям кастомизировать внешний вид программ под свои предпочтения.

Особенности приложения: