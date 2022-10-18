Программы для Windows » Система » Расширения » 7-Zip Theme Manager 2.1.7 / 3.5.2

7-Zip Theme Manager для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.7 / 3.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Итальянский, Немецкий
Разработчик:
Категории:Расширения - Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):7 / 1 909 | Статистика
Размер:9,11 Мб
7-Zip Theme Manager скриншот № 1
7-Zip Theme Manager скриншот № 2

7-Zip Theme Manager - небольшая утилита для настройки внешнего вида популярного архиватора 7-Zip, которая предлагает пользователю несколько тем оформления панели инструментов и типов файлов. Приложение подойдет тем пользователям, которым надоел простенький и неброский интерфейс архиватора, а также любителям кастомизировать внешний вид программ под свои предпочтения.

Особенности приложения:

  • Темы оформления панели инструментов - измените внешний вид панели инструментов 7-Zip.
  • Темы оформления типов файлов - изменение внешнего вида архивных файлов.
  • 90 тем к элементам панели инструментов и 22 вариантов пиктограмм для архивов.
  • Возможность изменения иконки SFX (самораспаковывающийся архив).
  • Автоматический или ручной поиск папки установки 7-Zip.
  • Удобная активация выбранной темы одним щелчком мыши.
  • Предпросмотр тем, интегрированных непосредственно в программу.
  • Многопользовательский интерфейс.
  • Автоматическое обновление версий и скачивание новых тем.
  • Возможность создания собственных тем.
  • Поддержка 32- и 64-битной версии 7-Zip.
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Отзывы о программе 7-Zip Theme Manager

Admin

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