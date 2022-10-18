7-Zip Theme Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.7 / 3.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Итальянский, Немецкий
|Разработчик:
|Maik Keller & Marco
|Категории:
|Расширения - Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 1 909 | Статистика
|Размер:
|9,11 Мб
7-Zip Theme Manager - небольшая утилита для настройки внешнего вида популярного архиватора 7-Zip, которая предлагает пользователю несколько тем оформления панели инструментов и типов файлов. Приложение подойдет тем пользователям, которым надоел простенький и неброский интерфейс архиватора, а также любителям кастомизировать внешний вид программ под свои предпочтения.
Особенности приложения:
- Темы оформления панели инструментов - измените внешний вид панели инструментов 7-Zip.
- Темы оформления типов файлов - изменение внешнего вида архивных файлов.
- 90 тем к элементам панели инструментов и 22 вариантов пиктограмм для архивов.
- Возможность изменения иконки SFX (самораспаковывающийся архив).
- Автоматический или ручной поиск папки установки 7-Zip.
- Удобная активация выбранной темы одним щелчком мыши.
- Предпросмотр тем, интегрированных непосредственно в программу.
- Многопользовательский интерфейс.
- Автоматическое обновление версий и скачивание новых тем.
- Возможность создания собственных тем.
- Поддержка 32- и 64-битной версии 7-Zip.
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Отзывы о программе 7-Zip Theme Manager
Admin
Отзывов о программе 7-Zip Theme Manager 2.1.7 / 3.5.2 пока нет, можете добавить...