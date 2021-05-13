Smule - приложение, которое придется по душе всем любителям караоке. Данная программа позволяет исполнять любимые песни как соло, так и дуэтом с людьми по всему миру, причем имеется возможность спеть совместно с такими звездами, как Эд Ширан и Луис Фонси.

Доступно огромное количество всемирно известных треков (поп-хиты, баллады, классика, темы мюзиклов, саундтреки и пр.) всех возможных жанров. Присутствует возможность записывать вокальные партии, добавлять различные аудиоэффекты и видеофильтры, и делиться получившимися шедеврами с друзьями в социальных сетях.

Основные возможности программы: