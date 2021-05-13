Smule для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 493 | Статистика
Размер:30,88 Мб
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Smule - приложение, которое придется по душе всем любителям караоке. Данная программа позволяет исполнять любимые песни как соло, так и дуэтом с людьми по всему миру, причем имеется возможность спеть совместно с такими звездами, как Эд Ширан и Луис Фонси.

Доступно огромное количество всемирно известных треков (поп-хиты, баллады, классика, темы мюзиклов, саундтреки и пр.) всех возможных жанров. Присутствует возможность записывать вокальные партии, добавлять различные аудиоэффекты и видеофильтры, и делиться получившимися шедеврами с друзьями в социальных сетях.

Основные возможности программы:

  • Пойте караоке миллионы песен с музыкой и словами.
  • Пойте соло или дуэтом, пойте а капелла, танцуйте, играйте на инструментах или просто наслаждайтесь своим выступлением!
  • Добейтесь профессионального звучания. Добавляйте к своим вокальным партиям студийные эффекты.
  • Используйте коррекцию тона во время исполнения.
  • Станьте звездой в собственном музыкальном видео! Сначала запишите вокальные партии, а затем добавьте любое свое видео.
  • Чтобы запись была профессиональной, применяйте видеофильтры.
  • Чтобы сделать свою запись на еще эффектнее, добавляйте визуальные эффекты (например, дым, пузырьки и светлячки).
  • Выкладывайте свои творения на международной платформе Smule с более чем 50 млн пользователей.
  • Отмечайте свои любимые исполнения караоке.
  • Пойте караоке с популярными артистами — Шоном Мендесом, Джейсоном Деруло, Train, Ником Джонасом, Чарли Путом, Джеймсом Артуром, Джесси Джей и многими другими.
  • Улучшайте свое мастерство и пойте караоке как профессионал.
  • Ежедневное обновление песен в каталоге. Выбирайте любые стили из огромной библиотеки караоке — поп, R&B, рок, рэп, хип-хоп, кантри, латина и пр.
  • Подключайтесь с помощью Facebook для поиска друзей на Smule и исполнения с ними караоке, а также общения с другими певцами!
  • Выбирайте темы — Селфи, Винтаж, Ч/б, Сепия или Бойцовский клуб.
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