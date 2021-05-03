Lyrsense App - переводы песен для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.27 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|gem.team
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 137 | Статистика
|Размер:
|4,12 Мб
|СКАЧАТЬ
Lyrsense App - приложение для просмотра переводов песен на русском языке с сайта переводов lyrsense.
Функции программы:
- Поиск переводов по названию исполнителя или песни
- Добавление в закладки для быстрого просмотра перевода
- Отображение списка песен по альбомам
- Рекомендуемые песни к понравившимся песням
- Возможность поделиться понравившимся переводом с друзьями
- Видео выбранной песни, если найдено
Приложение является неофициальным клиентом.
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Lyrsense App - переводы песен 1.21
Lyrsense App - приложение для просмотра переводов песен на русском языке с сайта переводов lyrsense...
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Отзывы о программе Lyrsense App - переводы песен
хз про Lyrsense App - переводы песен 1.21 для Android [12-09-2018]
Перестало открывать переводы песен , пишет *ошибка при загрузке*
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