Программы для Android » Хобби, увлечения » Музыка » Lyrsense App - переводы песен 1.27

Lyrsense App - переводы песен для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.27 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 137 | Статистика
Размер:4,12 Мб
СКАЧАТЬ
Lyrsense App - переводы песен скриншот № 1
Lyrsense App - переводы песен скриншот № 2
Lyrsense App - переводы песен скриншот № 3

Lyrsense App - приложение для просмотра переводов песен на русском языке с сайта переводов lyrsense.

Функции программы:

  • Поиск переводов по названию исполнителя или песни
  • Добавление в закладки для быстрого просмотра перевода
  • Отображение списка песен по альбомам
  • Рекомендуемые песни к понравившимся песням
  • Возможность поделиться понравившимся переводом с друзьями
  • Видео выбранной песни, если найдено

Приложение является неофициальным клиентом.

ТОП-сегодня раздела "Музыка"
 

скачать Гитара с нуляГитара с нуля 2.2.0

Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на...

скачать BandLabBandLab 9.28.1

Единая платформа для совместного создания музыки. Присутствует простой и удобный...

скачать Lyrsense App - переводы песенLyrsense App - переводы песен 1.21

Lyrsense App - приложение для просмотра переводов песен на русском языке с сайта переводов lyrsense...

скачать Гитарный тюнер T4AГитарный тюнер T4A 2.11.4

Простое в использовании мобильное Android-приложение, с помоью которого можно быстро и легко...

скачать Classical MusicClassical Music 2.1.0

Classical Music - приложение для всех любителей классической музыки. Волшебные мелодии...

скачать Радио СССРРадио СССР 4.2

Радио СССР - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое было разработано как символ дружбы ВСЕХ стран бывшего СССР...

Отзывы о программе Lyrsense App - переводы песен

хз про Lyrsense App - переводы песен 1.21 для Android [12-09-2018]

Перестало открывать переводы песен , пишет *ошибка при загрузке*
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв