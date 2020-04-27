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Shuttle Music Player для Android

Shuttle Music Player 2.0.15 для Android

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Описание Shuttle Music Player 2.0.15 для AndroidОписание   Скачать Shuttle Music Player 2.0.15 для AndroidСКАЧАТЬ (5,54 Мб) Скриншоты Shuttle Music Player 2.0.15 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Shuttle Music Player 2.0.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shuttle Music Player 2.0.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Shuttle - интуитивно понятный, легкий и в тоже время мощный аудиоплеер для Android.

Основные возможности:

  • Встроенный 6-полосный эквалайзер с настройкой увеличения баса;
  • Беспрерывное воспроизведение треков;
  • Поддержка текстов (поддерживаются как встроенные, так и скачанные из онлайна через MusixMatch);
  • Автоматическое скачивание обложек альбомов;
  • Самый лучший пользовательский интерфейс среди всех остальных плееров в Play Маркете;
  • Огромное количество настроек тем, включая светлую и темную темы;
  • Таймер сна;
  • Красивые и настраиваемые виджеты;
  • Скроблинг на Last.fm
Shuttle Music Player
Shuttle Music Player
Shuttle Music Player
Shuttle Music Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 500
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Shuttle Music Player

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