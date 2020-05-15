Clue — приложение для женского здоровья, которое с помощью науки и данных помогает вам находить уникальные особенности вашего цикла. Оно напоминает вам о месячных, ПМС и благоприятных днях.
Приложение позволяет:
Узнать, когда наступит ваша следующая менструация.
Получать уведомления перед началом ваших следующих месячных, ПМС и окна фертильности
Выяснить уникальные особенности своего цикла.
Отслеживать настроение, боль, выделения, секс, прием противозачаточных средств и др.
Быть в контакте с партнером, друзьями и семьей, чтобы открыто разговаривать о женском здоровье.
Основные возможности программы:
Исчерпывающее описание менструального цикла, дополненное медицинскими и научными ссылками.
28 категорий для отслеживания: менструация, спазмы, эмоции, волосы, кожа, сон, желания, физическая активность и др.
Анализ ваших циклов — текущего и прошедших — а также средних значений, чтобы было легко заметить тенденции.Алгоритм, обучающийся с помощью данных, которые ВЫ вводите. Чем больше вы его используете, тем умнее он становится.
Настраиваемый пароль для защиты вашей конфиденциальности.
Возможность по желанию входить в систему с помощью учетной записи, чтобы создавать копии своих данных или пользоваться ею сразу на нескольких устройствах.