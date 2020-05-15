Clue для Android

Clue 19.1 для Android

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Описание Clue 19.1 для AndroidОписание   Скачать Clue 19.1 для AndroidСКАЧАТЬ (14,92 Мб) Скриншоты Clue 19.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Clue 19.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clue 19.1 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Clue — приложение для женского здоровья, которое с помощью науки и данных помогает вам находить уникальные особенности вашего цикла. Оно напоминает вам о месячных, ПМС и благоприятных днях.

Приложение позволяет:

  • Узнать, когда наступит ваша следующая менструация.
  • Получать уведомления перед началом ваших следующих месячных, ПМС и окна фертильности
  • Выяснить уникальные особенности своего цикла.
  • Отслеживать настроение, боль, выделения, секс, прием противозачаточных средств и др.
  • Быть в контакте с партнером, друзьями и семьей, чтобы открыто разговаривать о женском здоровье.

Основные возможности программы:

  • Исчерпывающее описание менструального цикла, дополненное медицинскими и научными ссылками.
  • 28 категорий для отслеживания: менструация, спазмы, эмоции, волосы, кожа, сон, желания, физическая активность и др.
  • Анализ ваших циклов — текущего и прошедших — а также средних значений, чтобы было легко заметить тенденции.Алгоритм, обучающийся с помощью данных, которые ВЫ вводите. Чем больше вы его используете, тем умнее он становится.
  • Настраиваемый пароль для защиты вашей конфиденциальности.
  • Возможность по желанию входить в систему с помощью учетной записи, чтобы создавать копии своих данных или пользоваться ею сразу на нескольких устройствах.
Clue
Clue
Clue
Clue
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 481
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Clue

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