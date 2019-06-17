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Конвертер Валют Плюс для Android

Конвертер Валют Плюс 2.0.5 для Android

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Описание Конвертер Валют Плюс 2.0.5 для AndroidОписание   Скачать Конвертер Валют Плюс 2.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (11,28 Мб) Скриншоты Конвертер Валют Плюс 2.0.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Конвертер Валют Плюс 2.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Конвертер Валют Плюс 2.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Конвертер Валют Плюс - простой конвертер для расчёта курса валют для Android. Приложение регулярно обновляет курсы валют и выполняет автоматический пересчет по курсу AccuRate. Кроме этого присутствует встроенный калькулятор с процентами, который станет незаменимым инструментом при шоппинге, а также поможет рассчитать сумму чаевых и скидки во время поездок за границу.

Основные возможности приложения:

  • Мгновенный пересчёт курсов валют.
  • Конвертирует несколько валют одновременно.
  • Поддерживает обменные курсы всех мировых валют, Биткойн и драгоценных металлов.
  • Простой и удобный встроенный калькулятор с процентами.
  • Выполняет пересчёт курсов валют оффлайн (без интернета).
  • Регулярно обновляемые курсы обмена AccuRate.
Конвертер Валют Плюс
Конвертер Валют Плюс
Конвертер Валют Плюс
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФинансовые
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