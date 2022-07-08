Currency FX для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансовые
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,04 Мб
Currency FX скриншот № 1
Currency FX скриншот № 2
Currency FX скриншот № 3
Currency FX скриншот № 4

Currency FX - бесплатный конвертер валют, который позволяет преобразовывать от даты курсов валют до цен на драгоценные металлы. Отличается упрощенным пользовательским интерфейсом, который показывает вам всю информацию на в одном экране, включая курсы обмена валют, инструмент Конвертер валют, наглядные графики изменения курса, избранные списки валют, быстрый поиск нужной валюты через код валюты или названию страны и пр.

Возможности Currency FX:

  • Отслеживание изменений в реальном времени иностранных валют по 150 мировым валютам и 5 металлов, включая золото и серебро.
  • Графики доступны для анализа тенденций обмена валюты в течение 1 дня, 5 дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 5 лет.
  • Список избранных валют.
  • Автоматическое обновление с рядом временных интервалов на выбор.
  • Автономный режим.
  • Отображение суммы до 5 знаков после запятой.
ТОП-сегодня раздела "Финансовые"
 

скачать Конвертер валютКонвертер валют 2.5.5

Легкое в использовании приложение, позволяющее конвертировать различные иностранные...

скачать Курсы Валют - Российская ФедерацияКурсы Валют - Российская Федерация 1.9.1

Бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно получить быстрый доступ к курсам...

скачать Karl's Mortgage CalculatorKarl's Mortgage Calculator 3.9.3

Karl's Mortgage Calculator – калькулятор для расчета платежей по кредиту. На основе данных о сумме...

скачать Кредитный КалькуляторКредитный Калькулятор 3.1

Кредитный Калькулятор – программа рассчитывает все необходимые платежи вашего кредита....

скачать Конвертер Валют ПлюсКонвертер Валют Плюс 2.0.5

Практичный и простой в использовании конвертер валют для мобильных Android-устройств,...

скачать Курсы валют. ГрафикиКурсы валют. Графики 1.0.2

Курсы валют. Графики - приложение для Android, которое демонстрирует графики курсов 32 мировых валют, установленных Центральным банком России по отношению к рублю...

Отзывы о программе Currency FX

Admin

Отзывов о программе Currency FX 1.7.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв