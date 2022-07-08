Currency FX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Handy Apps
|Категория:
|Финансовые
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,04 Мб
Currency FX - бесплатный конвертер валют, который позволяет преобразовывать от даты курсов валют до цен на драгоценные металлы. Отличается упрощенным пользовательским интерфейсом, который показывает вам всю информацию на в одном экране, включая курсы обмена валют, инструмент Конвертер валют, наглядные графики изменения курса, избранные списки валют, быстрый поиск нужной валюты через код валюты или названию страны и пр.
Возможности Currency FX:
- Отслеживание изменений в реальном времени иностранных валют по 150 мировым валютам и 5 металлов, включая золото и серебро.
- Графики доступны для анализа тенденций обмена валюты в течение 1 дня, 5 дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 5 лет.
- Список избранных валют.
- Автоматическое обновление с рядом временных интервалов на выбор.
- Автономный режим.
- Отображение суммы до 5 знаков после запятой.
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