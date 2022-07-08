Currency FX - бесплатный конвертер валют, который позволяет преобразовывать от даты курсов валют до цен на драгоценные металлы. Отличается упрощенным пользовательским интерфейсом, который показывает вам всю информацию на в одном экране, включая курсы обмена валют, инструмент Конвертер валют, наглядные графики изменения курса, избранные списки валют, быстрый поиск нужной валюты через код валюты или названию страны и пр.

Возможности Currency FX: