Easy Currency Converter для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансовые
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:27.25 Мб
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Easy Currency Converter - это мобильное приложение, предназначенное для удобной и быстрой конвертации различных валют и криптовалют. Приложение получает актуальные курсы валют и цены на криптовалюты из надежных источников, что гарантирует точность предоставляемой информации. Простой и удобный пользовательский интерфейс позволяет пользователям легко и быстро конвертировать валюты в любом месте.

Это приложение будет полезно как для путешественников, так и для тех, кто занимается международными финансовыми операциями или просто интересуется текущими курсами валют. Easy Currency Converter поддерживает более 150 валют и 250 криптовалют, что позволяет конвертировать практически любую необходимую валюту. Пользователи могут сохранять избранные валюты для быстрого доступа и конвертации.

Easy Currency Converter работает даже в автономном режиме, используя локально сохраненные курсы валют. Это особенно удобно, когда нет подключения к Интернету, но необходимо произвести конвертацию.

Основные возможности приложения Easy Currency Converter:

  • Поддержка более 400 валют и криптовалют
  • Курсы обмена и цены на криптовалюты в реальном времени
  • Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
  • Конвертация нескольких валют одновременно
  • Сохранение избранных валют для быстрого доступа
  • Возможность работы в автономном режиме благодаря локально сохраненным курсам валют
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