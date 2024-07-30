Easy Currency Converter - это мобильное приложение, предназначенное для удобной и быстрой конвертации различных валют и криптовалют. Приложение получает актуальные курсы валют и цены на криптовалюты из надежных источников, что гарантирует точность предоставляемой информации. Простой и удобный пользовательский интерфейс позволяет пользователям легко и быстро конвертировать валюты в любом месте.

Это приложение будет полезно как для путешественников, так и для тех, кто занимается международными финансовыми операциями или просто интересуется текущими курсами валют. Easy Currency Converter поддерживает более 150 валют и 250 криптовалют, что позволяет конвертировать практически любую необходимую валюту. Пользователи могут сохранять избранные валюты для быстрого доступа и конвертации.

Easy Currency Converter работает даже в автономном режиме, используя локально сохраненные курсы валют. Это особенно удобно, когда нет подключения к Интернету, но необходимо произвести конвертацию.

Основные возможности приложения Easy Currency Converter: