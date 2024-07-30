Easy Currency Converter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daniel Szulc
|Категория:
|Финансовые
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27.25 Мб
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Easy Currency Converter - это мобильное приложение, предназначенное для удобной и быстрой конвертации различных валют и криптовалют. Приложение получает актуальные курсы валют и цены на криптовалюты из надежных источников, что гарантирует точность предоставляемой информации. Простой и удобный пользовательский интерфейс позволяет пользователям легко и быстро конвертировать валюты в любом месте.
Это приложение будет полезно как для путешественников, так и для тех, кто занимается международными финансовыми операциями или просто интересуется текущими курсами валют. Easy Currency Converter поддерживает более 150 валют и 250 криптовалют, что позволяет конвертировать практически любую необходимую валюту. Пользователи могут сохранять избранные валюты для быстрого доступа и конвертации.
Easy Currency Converter работает даже в автономном режиме, используя локально сохраненные курсы валют. Это особенно удобно, когда нет подключения к Интернету, но необходимо произвести конвертацию.
Основные возможности приложения Easy Currency Converter:
- Поддержка более 400 валют и криптовалют
- Курсы обмена и цены на криптовалюты в реальном времени
- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- Конвертация нескольких валют одновременно
- Сохранение избранных валют для быстрого доступа
- Возможность работы в автономном режиме благодаря локально сохраненным курсам валют
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Admin
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