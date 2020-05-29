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KSWEB: сервер + PHP + MySQL для Android

KSWEB: сервер + PHP + MySQL 3.963 для Android

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Описание KSWEB: сервер + PHP + MySQL 3.963 для AndroidОписание   Скачать KSWEB: сервер + PHP + MySQL 3.963 для AndroidСКАЧАТЬ (81,8 Мб) Скриншоты KSWEB: сервер + PHP + MySQL 3.963 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика KSWEB: сервер + PHP + MySQL 3.963 для AndroidСтатистика   Отзывы о KSWEB: сервер + PHP + MySQL 3.963 для AndroidОтзывы (0)  
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KSWEB – набор веб-разработчика для платформы Android. Пакет состоит из: веб-сервера, FTP-сервера, языка программирования PHP, СУБД MySQL и планировщика.

Приложение комплектуется планировщиком с cron-подобными выражениями. Планируйте и выполняйте некоторую полезную работу над своим веб-данными. Дружественный пользовательский интерфейс KSWEB и готовность отвечать на вопросы позволят реализовать все ваши задумки.

Кроме этого программа позволяет без труда запускать популярные CMS и фреймворки, такие как Yii2, Drupal, Joomla, Wordpress, MODX и др.

KSWEB содержит:

  • lighttpd server v1.4.35
  • nginx v1.13.1
  • Apache v2.4.28
  • PHP v7.2.0
  • MySQL v5.6.38
  • msmtp v1.6.1
  • Web Interface v2.11
  • KSWEBFTP v1.0
  • планировщик
  • онлайн поддержку клиентов через e-mail или блог разработчика.
KSWEB: сервер + PHP + MySQL
KSWEB: сервер + PHP + MySQL
KSWEB: сервер + PHP + MySQL
KSWEB: сервер + PHP + MySQL
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 150 руб.
Ограничение в работе программы5 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 628
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе KSWEB: сервер + PHP + MySQL

Admin

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