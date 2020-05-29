KSWEB: сервер + PHP + MySQL

Compute Now 1.0.1 для Android
Compute Now - цифровая виртуальная клавиатура для Android, позволяющая производить вычисления в любом текстовом поле любого Android-приложения
f.lux 22.0 для Android
f.lux - мобильная версия утилиты для регулирования цветовой гаммы дисплея вашего Android-девайса в зависимости от времени суток, благодаря которой можно существенно
Root Checker 6.4.7 для Android
Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет проверить мобильное устройство на наличие
Bar Shortcuts 1.1.6 для Android
Bar Shortcuts - утилита, позволяющая разместить в выпадающей панели уведомлений несколько ссылок на приложения, набора определенного номера, музыкальный плейлист.
SlideME App Installer 1.0 для Android
SlideME App Installer - с помощью этой утилиты можно устанавливать приложения с SD-карты коммуникатора. Также имеется менеджер установленных приложений с расширенной
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте