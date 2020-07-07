Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 1Money - удобное в использовании приложение для учета личных финансов, которое покажет Вам, куда исчезают Ваши деньги. Основные возможности: Мгновенное добавление. Новая операция всего в одно нажатие, и Вам необходимо ввести только сумму.

Наглядные расходы. Записывайте все траты в течении дня, и 1Money покажет Вам, куда ушли Ваши деньги на понятном графике.

Бюджет. Вы сможете легко и быстро планировать Ваши доходы и расходы, что поможет не совершать случайных покупок.

Учет долгов и сбережений. Держите баланс всех Ваших счетов под контролем и эффективно достигайте финансовые цели.

Мультивалютность. Автоматически обновляемые курсы валют позволят поддерживать Ваши финансы в актуальном состоянии.

Синхронизация. Ведите совместный учёт финансов на всех Ваших устройствах, благодаря облачной синхронизации данных. Что нового в 1Money 2.3.0 для Android?

Исправлено: Операции возврата - учитываются в расходах (создайте операцию с отрицательным значением)

Исправлено: Начальный и Конечный баланс во вкладке Операции

Исправлены другие незначительные ошибки