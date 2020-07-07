1Money для Android

1Money 2.3.0 для Android

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Описание 1Money 2.3.0 для AndroidОписание   Скачать 1Money 2.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,07 Мб) Скриншоты 1Money 2.3.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика 1Money 2.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1Money 2.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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1Money - удобное в использовании приложение для учета личных финансов, которое покажет Вам, куда исчезают Ваши деньги.

Основные возможности:

  • Мгновенное добавление. Новая операция всего в одно нажатие, и Вам необходимо ввести только сумму.
  • Наглядные расходы. Записывайте все траты в течении дня, и 1Money покажет Вам, куда ушли Ваши деньги на понятном графике.
  • Бюджет. Вы сможете легко и быстро планировать Ваши доходы и расходы, что поможет не совершать случайных покупок.
  • Учет долгов и сбережений. Держите баланс всех Ваших счетов под контролем и эффективно достигайте финансовые цели.
  • Мультивалютность. Автоматически обновляемые курсы валют позволят поддерживать Ваши финансы в актуальном состоянии.
  • Синхронизация. Ведите совместный учёт финансов на всех Ваших устройствах, благодаря облачной синхронизации данных.
Что нового в 1Money 2.3.0 для Android?
  • Исправлено: Операции возврата - учитываются в расходах (создайте операцию с отрицательным значением)
  • Исправлено: Начальный и Конечный баланс во вкладке Операции
  • Исправлены другие незначительные ошибки
1Money
1Money
1Money
1Money
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 136
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе 1Money

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