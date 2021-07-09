Fidget Spinner для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.12.5.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Words Mobile
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 534 | Статистика
|Размер:
|9,54 Мб
|СКАЧАТЬ
Fidget Spinner – установите приложение на свое устройство и у вас появится коллекция разнообразных и разноцветных спиннеров.
Вначале у вас будет всего четыре доступных спиннера, но чем больше и быстрее вы будете их крутить, тем больше заработаете очков опыта и золотых монет. Используйте заработанные средства на улучшение существующих или покупку новых девайсов.
Крутите спиннеры в любом месте и в любое время, успокаивайте нервы в стрессовых ситуациях и становитесь лучшим крутильщиком в мире.
Основные особенности игры:
- Четыре бесплатных спиннера.
- Восемь уникальных тем для спиннеров.
- Рейтинговая таблица лучших «спиннеристов» в мире.
- Неограниченное повышение уровней.
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