Fidget Spinner для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.12.5.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 534 | Статистика
Размер:9,54 Мб
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Fidget Spinner скриншот № 1
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Fidget Spinner – установите приложение на свое устройство и у вас появится коллекция разнообразных и разноцветных спиннеров.

Вначале у вас будет всего четыре доступных спиннера, но чем больше и быстрее вы будете их крутить, тем больше заработаете очков опыта и золотых монет. Используйте заработанные средства на улучшение существующих или покупку новых девайсов.

Крутите спиннеры в любом месте и в любое время, успокаивайте нервы в стрессовых ситуациях и становитесь лучшим крутильщиком в мире.

Основные особенности игры:

  • Четыре бесплатных спиннера.
  • Восемь уникальных тем для спиннеров.
  • Рейтинговая таблица лучших «спиннеристов» в мире.
  • Неограниченное повышение уровней.
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