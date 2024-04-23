Drum Pads 24 - создавайте музыку, биты и полноценные треки. В вашем распоряжении - готовые к использованию саундпаки в разных стилях из высококачественных сэмплов, записанных в нашей студии или присланных нам известными продюсерами.

Хотите удивить друзей, собираетесь на вечеринку в клуб или, может, квартирник? Вы будете в центре внимания, играя свои биты на планшете или телефоне с помощью Drum Pads 24.

Основные возможности: