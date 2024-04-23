Drum Pads 24 для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 129 | Статистика
Размер:31.45 Мб
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Drum Pads 24 - создавайте музыку, биты и полноценные треки. В вашем распоряжении - готовые к использованию саундпаки в разных стилях из высококачественных сэмплов, записанных в нашей студии или присланных нам известными продюсерами.

Хотите удивить друзей, собираетесь на вечеринку в клуб или, может, квартирник? Вы будете в центре внимания, играя свои биты на планшете или телефоне с помощью Drum Pads 24.

Основные возможности:

  • Доступно более 2500 сэмплов в разных жанрах, включая future beats, chill, neuro funk, trap, big room house, electro.
  • Новые саундпаки каждую неделю.
  • Создавайте собственные саундпаки: смешивайте звуки, импортируйте любимые песни, сэмплируйте вокал или реальные инструменты с помощью записи через микрофон.
  • Импорт саундпаков, сделанных вашими друзьями.
  • Наличие редактора паттернов с 16 шагами для каждого из падов по отдельности.
  • Записывайте ваши собственные треки, конвертируйте их в видео и делитесь ими с друзьями или вашими фанатами.
  • Делитесь созданной музыкой с друзьями через мессенджеры, выкладывайте свои биты на Soundcloud, а лайвы заливайте на Youtube или в Instagram.
  • Смотрите видео от участников Drum Pads 24 Crew и учитесь новым битмейкинг приемам.
Что нового в Drum Pads 24 3.8.11?
  • Android 11+ Permission Fix: we've resolved the issue with requesting permissions on Android 11+ devices. You'll no longer see unnecessary permission dialogs.
  • Pad Editor Sound Pack Saving: now, you can seamlessly save sound packs in Pad Editor that were downloaded from Feed.
  • General Improvements: fixing various small issues.
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