Drum Pads 24 для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Paul Lipnyagov
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 129 | Статистика
|Размер:
|31.45 Мб
|СКАЧАТЬ
Drum Pads 24 - создавайте музыку, биты и полноценные треки. В вашем распоряжении - готовые к использованию саундпаки в разных стилях из высококачественных сэмплов, записанных в нашей студии или присланных нам известными продюсерами.
Хотите удивить друзей, собираетесь на вечеринку в клуб или, может, квартирник? Вы будете в центре внимания, играя свои биты на планшете или телефоне с помощью Drum Pads 24.
Основные возможности:
- Доступно более 2500 сэмплов в разных жанрах, включая future beats, chill, neuro funk, trap, big room house, electro.
- Новые саундпаки каждую неделю.
- Создавайте собственные саундпаки: смешивайте звуки, импортируйте любимые песни, сэмплируйте вокал или реальные инструменты с помощью записи через микрофон.
- Импорт саундпаков, сделанных вашими друзьями.
- Наличие редактора паттернов с 16 шагами для каждого из падов по отдельности.
- Записывайте ваши собственные треки, конвертируйте их в видео и делитесь ими с друзьями или вашими фанатами.
- Делитесь созданной музыкой с друзьями через мессенджеры, выкладывайте свои биты на Soundcloud, а лайвы заливайте на Youtube или в Instagram.
- Смотрите видео от участников Drum Pads 24 Crew и учитесь новым битмейкинг приемам.
- Android 11+ Permission Fix: we've resolved the issue with requesting permissions on Android 11+ devices. You'll no longer see unnecessary permission dialogs.
- Pad Editor Sound Pack Saving: now, you can seamlessly save sound packs in Pad Editor that were downloaded from Feed.
- General Improvements: fixing various small issues.
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