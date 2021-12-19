WinX YouTube Downloader для Windows
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digiarty Software, Inc.
|Категории:
|другое - Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 566 | Статистика
|Размер:
|37,17 Мб
|СКАЧАТЬ
WinX YouTube Downloader - удобная в использовании программа для быстрого и комфортного скачивания разнообразного видео контента с YouTube, Metacafe, Soundcloud, Vimeo, Facebook, Dailymotion и пр. (всего поддерживается более 300 различных сервисов и сайтов).
Сохранить загруженное видео можно в формате MP4, MP3, FLV или WebM, в оптимальном разрешении для разнообразных мобильных устройств. Программа может автоматически перехватывать URL видео, анализировать разрешение, его формат и размер, и выдавать пользователю все доступные опции в виде списка.
Возможности:
- Загрузка 4K видео в оригинальном UHD качестве.
- Поддержка более 300 сайтов (YouTube (Vevo), Facebook, Dailymotion, Vimeo, MTV и пр.).
- Возможность выбора выходного формата файла.
- Выбор разрешения загружаемого файла (4096x2160, 3840x2160, 1920x1080 или 1080x720).
- Минимальная нагрузка на систему.
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