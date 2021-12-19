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WinX YouTube Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 566 | Статистика
Размер:37,17 Мб
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WinX YouTube Downloader - удобная в использовании программа для быстрого и комфортного скачивания разнообразного видео контента с YouTube, Metacafe, Soundcloud, Vimeo, Facebook, Dailymotion и пр. (всего поддерживается более 300 различных сервисов и сайтов).

Сохранить загруженное видео можно в формате MP4, MP3, FLV или WebM, в оптимальном разрешении для разнообразных мобильных устройств. Программа может автоматически перехватывать URL видео, анализировать разрешение, его формат и размер, и выдавать пользователю все доступные опции в виде списка.

Возможности:

  • Загрузка 4K видео в оригинальном UHD качестве.
  • Поддержка более 300 сайтов (YouTube (Vevo), Facebook, Dailymotion, Vimeo, MTV и пр.).
  • Возможность выбора выходного формата файла.
  • Выбор разрешения загружаемого файла (4096x2160, 3840x2160, 1920x1080 или 1080x720).
  • Минимальная нагрузка на систему.
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