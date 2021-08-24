Subtitle Edit - бесплатный редактор для субтитров с открытым исходным кодом. С помощью приложения можно легко синхронизировать субтитры с видео, а также создавать новые субтитры.

Присутствует возможность импортировать субтитры, объединять и разбивать их на несколько фрагментов, настраивать их кодировку и частоту кадров, переводить их с одного языка на другой и многое другое. Имеется функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений, извлечение звуковых дорожек из фильмов и экспорт субтитров в различные форматы.

Ключевые особенности программы Subtitle Edit: