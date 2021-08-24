Subtitle Edit для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 605 | Статистика
Размер:8,54 Мб
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Subtitle Edit - бесплатный редактор для субтитров с открытым исходным кодом. С помощью приложения можно легко синхронизировать субтитры с видео, а также создавать новые субтитры.

Присутствует возможность импортировать субтитры, объединять и разбивать их на несколько фрагментов, настраивать их кодировку и частоту кадров, переводить их с одного языка на другой и многое другое. Имеется функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений, извлечение звуковых дорожек из фильмов и экспорт субтитров в различные форматы.

Ключевые особенности программы Subtitle Edit:

  • Создание, настройка, синхронизация и перевод строк субтитров.
  • Возможность конвертировать субтитры между различными форматами.
  • Поддержка VLC Media Player, DirectShow или MPlayer.
  • Возможность визуально синхронизировать или настраивать субтитры.
  • Автоматический перевод при помощи онлайн-сервисов Google и Multi Translator.
  • Копирование субтитров с DVD.
  • Извлечение звуковых дорожек из фильмов и экспорт субтитров в различные форматы.
  • Поддержка кодировок UTF-8, Unicode и ANSI.
  • Объединение и разделение субтитров.
  • Регулировка времени отображения.
  • Многократный поиск и замена.
  • И многое другое...
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