Subtitle Edit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Nikolaj Lynge Olsson
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 605 | Статистика
|Размер:
|8,54 Мб
|СКАЧАТЬ
Subtitle Edit - бесплатный редактор для субтитров с открытым исходным кодом. С помощью приложения можно легко синхронизировать субтитры с видео, а также создавать новые субтитры.
Присутствует возможность импортировать субтитры, объединять и разбивать их на несколько фрагментов, настраивать их кодировку и частоту кадров, переводить их с одного языка на другой и многое другое. Имеется функция поиска и замены с поддержкой регулярных выражений, извлечение звуковых дорожек из фильмов и экспорт субтитров в различные форматы.
Ключевые особенности программы Subtitle Edit:
- Создание, настройка, синхронизация и перевод строк субтитров.
- Возможность конвертировать субтитры между различными форматами.
- Поддержка VLC Media Player, DirectShow или MPlayer.
- Возможность визуально синхронизировать или настраивать субтитры.
- Автоматический перевод при помощи онлайн-сервисов Google и Multi Translator.
- Копирование субтитров с DVD.
- Извлечение звуковых дорожек из фильмов и экспорт субтитров в различные форматы.
- Поддержка кодировок UTF-8, Unicode и ANSI.
- Объединение и разделение субтитров.
- Регулировка времени отображения.
- Многократный поиск и замена.
- И многое другое...
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